Thêm chi tiết về việc hai người mướn nhà, bị chủ nhà bắn chết

Hamilton, Ontario: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ ba 30 tháng 5, cư dân trong cộng đồng cũng như thành viên của hội đồng giáo dục thành phố Hamilton, đã tỏ lòng thương tiếc một cặp uyên ương, vừa bị chủ nhà cho mướn nhà, bắn chết, ở thành phố Stoney Creek, tỉnh bang Ontario.

Hai nạn nhân bị bắn chết là cô Carissa MacDonald, 27 tuổi và anh Aaron Stone, 28 tuổi.

Hai người đã đính hôn và dự định làm lễ cưới trong những ngày sắp tới.

Cô MacDonald làm việc cho hội đồng giáo dục thành phố, trong khi anh Stone là một thợ điện tập sự, làm việc ở một cơ xưởng trong thành phố Hamilton gần đó.

Hai người này đã mướn căn tầng hầm của một căn nhà ở số 322 Jones Rd, phía bắc của đường Barton Street trong thành phố Stoney Creek.

Chủ căn nhà là ông Terry Brekka, 57 tuổi, và ông ta ở trên tầng trên của căn nhà.

Cũng theo tin của đài CBC thì ông Brekka đã mua lại căn nhà này từ ông bà ngoại ( hay nội) của ông ta vào năm 2003 với giá $115,000.

Theo những nguồn tin thân cận, thì nguyên do mà ông Brekka đã dùng súng bắn chết hai người mướn nhà của ông, là vì hai người này than phiền là trong tầng hầm có mọc rêu?

Nghi can đã dùng súng đuổi theo bắn chết cả hai người và sau đó rút vào nhà tử thủ.

Sau những cuộc đọ súng với cảnh sát, kẻ sát nhân đã bị cảnh sát bắn tỉa chết vào lúc 2 giờ sáng ngày chúa nhật 28 tháng 5.

Bà Andrea Horwath, thị trưởng thành phố Hamilton đã viết những lời chia buồn.

” Tôi rất buồn khi nghe về thảm kịch giết người một cách vô nghĩa này vào cuối tuần qua, và trái tim tôi hướng về gia đình của các nạn nhân,”