Thêm hơn nửa triệu việc làm; tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,5%

Bất chấp lo lắng về một cuộc suy thoái có thể xảy ra và lạm phát hoành hành, các chủ nhân của Mỹ đã thêm được 528.000 việc làm đáng kinh ngạc vào tháng trước, khôi phục tất cả các công việc bị mất trong cuộc suy thoái vì virus corona. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,5%, thấp nhất kể từ khi đại dịch xảy ra vào đầu năm 2020.

Việc làm tạo ra trong tháng Bảy nhiều hơn 130.000 so với số việc làm được tạo ra trong tháng Sáu và nhiều nhất kể từ tháng Hai.

Các con số việc làm sôi động từ Bộ Lao động vào thứ Sáu 5/8 được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồng thuận rằng nền kinh tế Mỹ đang mất đà. Nền kinh tế thu hẹp lại trong hai tam cá nguyệt đầu năm 2022 – một định nghĩa không chính thức về suy thoái. Nhưng hầu hết các kinh tế gia tin rằng thị trường việc làm mạnh mẽ đã giữ cho nền kinh tế không rơi vào tình trạng suy thoái.

Báo cáo mạnh mẽ đáng ngạc nhiên hôm thứ Sáu 5/8 chắc chắn sẽ làm gia tăng cuộc tranh luận về việc liệu nước Mỹ có đang suy thoái hay không.

Các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa và một số nhà kinh tế hàng đầu chỉ ra rằng chi tiêu của chính phủ là nguyên nhân dẫn đến mức lạm phát hiện tại chưa từng thấy trong 40 năm qua.

Thu nhập hàng giờ đã tăng 0,5% trong tháng trước và tăng 5,2% trong năm qua. Điều đó không đủ để theo kịp với lạm phát, có nghĩa là nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người nghèo nhất, đang phải khốn đốn khi đối mặt với giá thực phẩm, xăng dầu và thậm chí cả đồ dùng học sinh tăng cao.

Bộ Lao động cũng duyệt xét lại việc tuyển dụng vào tháng 5 và tháng 6, cho biết thêm 28.000 việc làm đã được tạo ra trong những tháng đó. Tăng trưởng việc làm đặc biệt mạnh mẽ vào tháng trước trong ngành chăm sóc sức khỏe và tại các khách sạn và nhà hàng.

Các nhà đầu tư dường như đang cân nhắc những mặt tích cực của thị trường việc làm mạnh mẽ trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất mạnh mẽ để hạ nhiệt nền kinh tế và lạm phát.

Tại Hoa Kỳ, lạm phát đã tăng đều đặn trong hơn một năm. Vào tháng 6, giá tiêu dùng đã tăng 9,1% so với một năm trước đó – mức tăng lớn nhất kể từ năm 1981.

Cục Dự trữ Liên bang đã đánh giá thấp sự hồi sinh của lạm phát, cho rằng giá đang tăng do những tắc nghẽn tạm thời của chuỗi cung ứng. Kể từ đó, Cục Dự trữ Liên bang đã thừa nhận rằng mức độ lạm phát hiện tại không phải là “nhất thời” như người ta đã từng gọi.

Bây giờ Cục Dự trữ Liên bang đang phản ứng mạnh mẽ. Cục dự trữ đã tăng lãi suất ngắn hạn chuẩn bốn lần trong năm nay và nhiều đợt tăng lãi suất nữa đang diễn ra.

Trong một báo cáo chứa đầy những tin tốt lành, Bộ Lao động lưu ý rằng 3,9 triệu người đang làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế trong tháng Bảy, tăng 303.000 người so với tháng Sáu. Theo các nhà kinh tế của Bộ Lao động, điều đó “phản ánh sự gia tăng số lượng người bị cắt giảm giờ làm do thiếu công việc trong các điều kiện kinh doanh.”