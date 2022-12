Thêm một công ty đầu tư tiền ảo phải khai phá sản: các nhà đầu tư có thể mất đi 10 tỷ Mỹ kim

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 28 tháng 11, công ty tiền ảo BlockFi đã xin khai phá sản tại tòa phá sản tiểu bang New Jersey/

Trong bản đơn khai phá sản, giới chủ nhân của công ty BlockFi cho biết là công ty này nợ trên 100 ngàn nhà đầu tư, và số tiền nợ từ 1 tỷ Mỹ kim lên đến 10 tỷ Mỹ kim.

Trong số những chủ nợ có nợ 275 triệu Mỹ kim từ thị trường tiền ảo FTX: thị trường này cũng vừa khai phá sản trong những tuần trước.

Hàng loạt các công ty đầu tư vào tiền ảo hay tiền điện tử đã phải khai phá sản, không cho các nhà đầu tư rút tiền ra khỏi các trương mục trong nhiều tháng qua, mà bắt đầu từ công ty đầu tư Three Arrows Capital.

Theo các ước tính của các chuyên gia đầu tư, thì trị giá của công ty BlockFi, trước khi khai phá sản lên đến 4.8 tỷ Mỹ kim.

Trong ngày 11 tháng 11 trước đó,thị trường chứng khoán tiền ảo FTX với trị giá 32 tỷ Mỹ kim, đã khai phá sản.

Có đến trên 1 triệu chủ nợ, cho chủ nhân của thị trường FTX mượn tiền và đã trắng tay.

Theo nhận xét của các chuyên gia tài chánh thì có khoảng 130 công ty đầu tư nhỏ, khác có liên quan đến thị trường FTX cũng đã phải khai phá sản.