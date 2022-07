Thêm một làn sóng những người Mỹ ào ạt xin qua định cư ở Canada

Hoa Thịnh Đốn: Trong một bài nhận định mới đây của đài truyền hình CTV, thì hiện có thêm một làn sóng người Mỹ xin di dân qua Canada.

Gia đình bà Mackenzie Fresquez ở ngoại ô thành phố Denver là một trong những gia đình Mỹ đang xin di dân qua Canada.

Theo bà Fresquez thì việc xin di dân của bà không phải vì hàng loạt những vụ giết người hàng loạt đã diễn ra, việc tối cao pháp viện hủy bỏ luật cho phá thai, hay việc cựu tổng thống Donald Trump dự định trở lại chính trường, mà là vì nước Mỹ không còn là một quốc gia ” bởi và cho người dân ” ( by and for the people) như những mục tiêu thời tổng thống Abraham Lincoln.

Bà Fresquez cảm thấy không có hy vọng trong cuộc sống ở Hoa Kỳ.

Bà không cảm thấy an toàn khi cho con đến trường, khi những vụ giết người hàng loạt đã xảy ra ở nhiều trường học trên toàn nước Mỹ.

Bà Fresquez cũng thấy là có quá nhiều sự phân chia diễn ra ở Mỹ trên chính trường.

Trong vòng 2 tháng kể từ tháng 5 năm nay 2022, đã có đến 3 vụ giết người hàng loạt diễn ra ở Hoa Kỳ: ở Buffalo, Uvalds và Highland Park và đã làm cho 36 người chết trong số đó có 19 trẻ em.

Theo thống kê của bộ di dân và quốc tịch Canada thì số người Mỹ xin và được chấp thuận cho định cư ở Canada, đã gia tăng liên tục mỗi năm, từ năm 2015 cho đến nay.

Riêng trong 3 tháng đầu năm nay, có 3,235 người Mỹ được chính quyền Canada chấp thuận cho định cư, và đây là con số di dân Mỹ qua Canada cao nhất trong vòng 3 tháng, từ trước đến nay.

Trong vòng từ năm 2015 cho đến nay, có 70,330 người Mỹ được chấp thuận cho di dân qua Canada.

Người ta lo sợ là với một tòa tối cao pháp viện có chủ trương bảo thủ, hệ thống xã hội và văn hóa của nước Mỹ sẽ thay đổi 180 độ, không còn tự do như trước?

Bà Fresquez dự trù xin di dân qua Canada xin giấy phép làm việc, theo như những thỏa thuận giữa Canada, Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ.

Tuy nhiên xin di dân qua Canada cũng không dễ dàng gì khi số người nộp đơn quá đông.

Theo nhận định của các chuyên gia di trú thì cách tốt nhất xin định cư qua Canada là xin qua học ỡ một trường cao đẳng hay đại học. Trong thời gian đi học thì xin giấy phép làm việc và có thể sẽ được ở lại sau khi học xong.

Cách này chỉ thích hợp cho những người trẻ.