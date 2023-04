Thêm một loại biến thể mới của Omicron xuất hiện

New York: Theo những tin tức vừa được tổ chức y tế thế giới WHO, công bố hôm thứ sáu ngày 14 tháng 4, thì một loại biến thể mới của covid-19 có tên là XBB 1.16 vừa được tìm thấy ở Ấn Độ vào cuối tháng giêng năm nay 2023.

Trong vòng 3 tháng qua, loài biến thể omicron này đã tìm thấy ở 29 quốc gia và còn nhiều quốc gia khác không có những chương trình theo dõi sự thay đổi của loài vi rút corona.

Cho đến nay, các chuyên gia y tế chưa tìm thấy loài biến thể XBB1.16 ở Canada?

Trả lời một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CTV, bác sĩ Don Vinh, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của bệnh viện trường đại học McGill ở thành phố Montreal nói là, hiện giờ các chuyên gia y tế ở Canada chưa biết là loài biến thể XBB 1.16 sẽ đến Canada như thế nào?

Bác sĩ Vinh cũng khuyến cáo cư dân nên cẩn trọng vì có loài biến thể không gây nguy hiểm như loài Gamma đã xuất hiện ở Nam Mỹ, nhưng cũng có loài biến thể covid gây chết người như là omicron.

Tổ chức y tế thế giới WHO đã đặt tên cho loài covid biến thể mới XBB1.16 là Arturus.

Tính đến ngày 11 tháng 4 năm nay 2023, các cơ quan y tế thế giới đã phát hiện trên 2 ngàn người bị nhiễm Arturus tại 29 quốc gia trên thế giới.

Tổ chức WHO cũng cho biết là người ta chưa có bằng chứng là loài biến thể mới nguy hiểm hơn những loài biến thể cũ?

Những triệu chứng của một người bị nhiễm biến thể Arturus cũng tương tự như những triệu chứng của người bị nhiễm omicron như là sốt, đau nhức, nhức đầu, sổ mũi, mất khứu giác, nôn mửa, tiêu chảy…

Bác sĩ Vinh cũng khuyến cáo cư dân nên cẩn trọng vì tuy loài biến thể covid mới, có thể không làm cho người ta bệnh nặng, nhưng cũng có những hậu quả về lâu về dài của những người đã nhiễm covid.

Tưởng cũng nên nói thêm là có đến trên 52 ngàn cư dân Canada đã chết vì nhiễm covid trong những năm qua.