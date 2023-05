Thêm một tân linh mục người Mỹ gốc Việt, vừa được phong chức ở Hoa Kỳ.

Los Angeles: Vào ngày 3 tháng 6 sắp tới, đức tổng giám mục José H Gomez của giáo phận Los Angeles sẽ phong chức linh mục cho 8 tân linh mục, tại nhà thờ chánh tòa Our Lady of the Angels.

Trong số 8 tân linh mục, có một linh mục gốc Việt.

Tân linh mục Hiếu D Nguyễn năm nay 39 tuổi, trực thuộc nhà thờ St Cornelius ở thành phố Long Beach.

Gia đình tân linh mục Hiếu theo đạo Phật, và ông đã không có cơ may học hỏi giáo lý khi còn nhỏ, và đó là lý do khiến cha Hiếu đã nhậm chức linh mục ở tuổi 39.

Cha Hiếu sống ở Việt Nam khi còn nhỏ với bà mẹ và em gái, trong khi ông bố làm việc ở Hoa Kỳ.

Cho mãi đến năm cha Hiếu 11 tuổi, thì bố ông mới làm xong thủ tục bảo lãnh gia đình qua thành phố St Louis, tiểu bang Missouri, trước khi di chuyển qua tiểu bang California.

Cũng năm đó bố cha Hiếu đã xin rửa tội và xin rửa tội luôn cho cha Hiếu.

Cha Hiếu tiếp tục sống ngoài đời, theo học vật lý ở trường đại học Nam California và sau đó văn bằng cao học ở trường đại học California ở Santa Barbara. Trong thời gian theo học ở Santa Barbara, cha Hiếu có tham dự những sinh hoạt của nhóm bạn học về thánh kinh có trường đại học, và sự việc này đã làm thay đổi chí hướng của cha Hiếu.

Cha Nguyễn nói là “Tôi đã khám phá lại niềm tin của mình ở trường đại học.Chúa đã thực hiện cuộc gọi, theo một số cách mà Ngài đang nói với tôi. Tôi nhớ một trong những đoạn là Phúc âm của thánh John: ‘Không phải con chọn ta, mà chính ta đã chọn con và bổ nhiệm con.’”

Nhưng cha Hiếu vẫn chưa muốn làm linh mục. Cha Hiếu thấy là một linh mục ở giáo xứ của ông cử hành thánh lễ quá lâu và quá dài đối với cha.

Cha Nguyễn cũng nói là ông muốn lấy vợ và có gia đình.

Tuy nhiên sau một cuộc tĩnh tâm ba ngày ở thành phố Houston, cha Hiếu nói là Chúa đã chỉ rõ cho cha con đường phải đi, trong ngày cuối của cuộc tĩnh tâm.

Cha Hiếu cũng nói là ở vai trò một linh mục, cha muốn làm chiếc cầu nối giữa mọi người và Thiên Chúa.