Thêm một tướng lãnh Nga thứ ba tử trận

Kyiv: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 12 tháng 3, thì có thêm 1 tướng lãnh Nga tử trận trong cuộc xâm chiếm Ukraine.

Thiếu tướng Andrei Kolesnikov, tư lệnh quân đoàn liên quân 29 của Nga là vị tướng Nga thứ ba tử trận trong vòng 8 ngày qua.

Theo những nguồn tin tình báo thì Nga đã đưa 20 tướng lãnh vào điều khiển cuộc chiến ở Ukraine.

Theo nhận định của các chuyên gia quân sự thì lý do mà có những tướng lãnh Nga chết trận trên tuyến đầu là vì binh sĩ Nga mất tinh thần, không dám tiến cho nên các vị tướng phải đi trước làm gương?

Hai tướng Nga chết trước đó là thiếu tướng Vitaly Gerasimov, tư lệnh phó quân đoàn 41 và thiếu tướng Andrei Sukhovetsky cũng là một tư lệnh phó của quân đoàn 41.

Qua cuộc chiến, người ta mới thấy khả năng chiến đấu của quân Nga không hữu hiệu như những dự đoán trong một cuộc chiến cần sự hợp đồng binh chủng. Hàng đoàn chiến xa của quân Nga bị nằm đường vì thiếu xăng, vì bị lún bùn và đã bị tiêu diệt trong những trận phục kích của quân Ukraine. Đại tá Andrei Zakharov, tự lệnh lữ đoàn 6 kỵ binh của quân Nga đã tử trận trong cuộc chiến diễn ra trong hôm thứ bảy,ở Brovary gần thủ đô Kyiv.

Theo chuyên gia quân sự Franz Stefan Gady của the International Institute for Strategic Studies thì các tư lệnh chiến trường của quân Nga đã cho các đoàn quân xa đi khơi khơi trên đường, không được bảo vệ bằng các chiến đấu cơ hay trực thăng, và cũng không có quân tiền sát đi trước dẫn đường.