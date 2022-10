Thêm một vụ giết người hàng loạt diễn ra ở Hoa Kỳ

St Louis, Missouri: Một tay súng mặc quần áo đen, võ trang bằng súng trường, đã đột nhập vào một trường trung học ở thành phố St Louis, tiểu bang Missouri trong hôm thứ hai ngày 24 tháng 10, bắn chết hai người và bắn bị thương nhiều người khác trước khi tên này bị cảnh sát bắn hạ.

Theo những tin tức thông báo thì vào lúc 9 giờ khác, một người thanh niên 19 tuổi đã xông vào trường trung học the Central Visual and Performing Arts và hét lên là ” mọi người sẽ phải chết” và dùng súng bắn vào những người có trong trường.

Một phụ nữ và một thiếu nữ bị tên này bắn chết và 7 người khác bị trọng thương được chở đến bệnh viện cứu cấp.

Theo các giới chức an ninh thì cổng trường bị đóng và người ta chưa biết cách nào tên sát nhân lại đột nhập vào được?

Một nữ sinh cho biết cô ta đang ở trong phòng học khiêu vũ thì tên sát nhân này xông vào, nhưng cô ta thoát chết vì súng của kẻ sát nhân bị kẹt đạn.

Cảnh sát cũng công bố tên tuổi của kẻ sát nhân: hung thủ tên là Orlando Harris, 19 tuổi, và là cựu học sinh của trường trung học này.