Thêm một vụ giết người hàng loạt diễn ra ở một tiệm bách hóa Walmart ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.

Chesapeake, Virginia: Một vụ giết người hàng loạt thứ nhì trong vòng 1 tuần ở Hoa Kỳ, đã diễn ra trong hôm thứ ba ngày 22 tháng 11 tại một tiệm bách hóa Walmart ở thành phố Chesapeake, tiểu bang Virginia.

Hung thủ đã bắn chết 6 người, bắn bị thương 6 người khác, trước khi quay súng tự tử.

Trong hôm thứ tư ngày 23 tháng 11, các giới chức an ninh đã công bố tên tuổi của tên sát thủ cũng như những nạn nhân bị bắn chết.

5 nạn nhân bị bắn chết là Lorenzo Gamble, Brian Pendleton, Kellie Pyle, Randall Blevins, và Tyneka Johnson. Nạn nhân thứ 6 không được nêu danh tánh vì mới có 16 tuổi.

6 nạn nhân tuổi từ 16 cho đến 70.

Sát thủ tên là Andre Bing năm nay 31 tuổi là quản lý ca làm đêm của tiệm bách hóa Walmart trong khu thương xá Sam’s Circuit của thành phố Chesapeake.

Theo bản tin thì vào lúc 10 giờ đêm hôm thứ ba,14 nhân viên làm ca đêm đã họp tại phòng ăn ở đàng sau tiệm bách hóa, để chia công việc, thì viên quản lý Bing đã xuất hiện và dùng súng ngắn bắn vào các nhân viên đang ngồi họp này.

Sát thủ Bing đã bắn 10 người trước khi quay súng tự tử.

Nguyên nhân của vụ giết người vẫn trong vòng điều tra, nhưng những bạn đồng nghiệp của tên sát thủ nói là hắn ta là một người cô độc, luôn luôn lo lắng là bị chính quyền rình mò, do thám đời tư.

Phát ngôn viên của tiệm bách hóa Walmart cho biết là tên sát thủ đã làm việc cho tiệm bách hóa này từ năm 2010 cho đến nay.

Vụ thảm sát ở tiệm bách hóa Walmart diễn ra chỉ 3 ngày sau khi có vụ giết người hàng loạt khác ở một quán rượu đồng tính ở thành phố Colorado Springs, tiểu bang Colorado, và đã làm 5 người chết và 17 người khác bị thương.

Tính đến tháng 11 năm nay 2022, đã có đến 40 vụ giết người hàng loạt diễn ra ở Hoa Kỳ, so với 45 vụ giết nguời hàng loạt diễn ra trong năm 2019.