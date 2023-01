Thêm một vụ giết người hàng loạt diễn ra ở vùng vịnh San Francisco

San Francisco: 7 di dân người Trung Quốc, được đến Mỹ làm nghề nông, đã bị một người Trung Quốc đồng nghiệp bắn chết, trong hôm thứ hai ngày 23 tháng giêng.

7 di dân Trung Quốc đã bị bắn chết tại vùng vịnh San Francisco và cảnh sát đã bắt giữ nghi can giết người là ông Zhao Chunli, 67 tuổi.

Cảnh sát tìm thấy xác của 4 nạn nhân ở nông trại Concord và 3 xác tại nông trại Mountain Mushroom cách nông trại Concord khoảng 2 dặm, trong vùng Half Moon Bay.

Nghi can Chunli cũng là một người làm công cho nông trại trồng nấm Mountain Mushroom và những người bị giết là đồng nghiệp của Chunli.

Vụ bắn người này xảy ra trong vòng 48 tiếng đồng hồ, sau khi có vụ giết người hàng loạt của tay sát thủ Hữu Căn Trần cũng diễn ra ở khu vực thành phố Los Angeles và nạn nhân và thủ phạm cũng là những người Á Châu.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi can Chunli tại một tư gia trong quận San Mateo. Bị cáo Chunli tuy là nhân công làm việc trong nông trại, nhưng có xe hơi sang hiệu Lexus.

Thành phố Half Moon Bay có khoảng 12 ngàn dân trong vùng Vịnh, và nằm cách thành phố San Francisco khoảng 30 dặm.

Thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California đã tweeted là ông ta đang ở trong bệnh viện, để nghe tường trình về vụ giết người ở thành phố Monterey Park, thì lại được tin về vụ giết người hàng loạt ở thành phố Half Moon Bay: “thảm kịch nối tiếp thảm kịch”.

Hàng loạt các người đại diện cho dân, đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Mỹ phải có biện pháp ngăn ngừa những vụ giết người hàng loạt đang diễn ra và ngày một nhiều.