Thêm một vụ thảm sát giết người hàng loạt ở Hoa Kỳ khiến cho 4 người chết và 28 người bị thương

Dadeville, Alabama: Thêm một vụ thảm sát giết người hàng loạt diễn ra ở Hoa Kỳ trong hôm thứ bảy ngày 15 tháng 4.

Vụ thảm sát lần này diễn ra ở một thành phố nhỏ chỉ có khoảng 3 ngàn dân và tại một bữa tiệc ăn mừng sinh nhật của một thiếu nữ 16 tuổi.

Theo những tin tức loan báo thì có 4 người chết cà 28 người khác bị thương trong vụ giết người hàng loạt này.

Các giới chức y tế cho biết trong số 28 nạn nhân bị thương có khoảng 15 thiếu niên nam nữ và có nhiều người bị thương trầm trọng.

Các giới chức an ninh đã không loan báo tên tuổi của các nạn nhân.

Theo ông Michael Taylor, huấn luyện viên trưởng của đội banh bầu dục trường trung học Dadeville thì bữa tiệc sinh nhật này dành cho một thiếu nữ trong đội chào mừng (cheerleader) của đội banh.

Các giới chức an ninh cũng không cho biết nguyên do của vụ bắn người hàng loạt này.

Vào ngày chúa nhật 16 tháng 4, có một buổi lễ tưởng niệm những nạn nhân diễn ra ỡ nhà thờ First Baptist ở thành phó Dadeville.

Trong khi theo những nguồn tin thân cận, thì vụ nổ súng giết người xảy ra, sau khi có nhiềungười d0ến tham dự buổi tiệc sinh nhật, nhưng bị gia chủ từ chối không cho vào?

Vụ nổ súng diễn ra vào lúc 10 giờ 30 tối hôm thứ bảy tại nơi tổ chức là phòng dạy khiêu vụ Mahogany Masterpiece Dance Studio.

Tổng thống Joe Biden được thông báo và cho biết là tòa Bạch Ốc sẽ hỗ trợ các cơ quan công quyền địa phương trong việc giúp đỡ các nạn nhân trong vụ thảm sát.

Thành phố Dadeville chỉ có khoảng 3 ngàn dân và nằm cách thành phố Birmingham, tiểu bang Alabama khoảng 85 dặm về hướng đông nam.