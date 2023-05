Thêm những chi tiết về kẻ giết người ở thị trấn Allen, Texas

Dallas, Texas: Như những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 6 tháng 5, một tên sát nhân đã dùng súng trường tấn công AR 15 bắn ào ạt vào những khách hàng tại khu thương xá Allen Premium Outlets trong thành phố Allen, tiểu bang Texas, và đã làm cho 8 người chết, 7 người khác bị thương, trước khi tên này bị cảnh sát bắn chết.

Trong số những nạn nhân có anh Christian LaCour, 20 tuổi, là nhân viên an ninh cho khu thương xá.

Những tin tức cập nhập về kẻ sát nhân này vừa được phổ biến.

Kẻ giết người tên là Mauricio Garcia năm nay 33 tuổi.

Tên này, theo báo Daily Mail, nguyên là một binh sĩ trong quân lực Hoa Kỳ, bị giải ngũ năm 2008 vì lý do tâm thần, và là một nhân viên an ninh tư.

Hắn ta từng sống với bố mẹ, nhưng mới đây đã bỏ ra ngoài sống trong một motel.

Vào lúc 3 giờ chiều ngày 6 tháng 5, tên này lái xe đậu trước cửa tiệm H& M trong khu thương xá Allen.

Kẻ sát nhân đã mặc quần áo của một cảnh sát đặc biệt SWAT, mặc áo giáp, mang theo súng trường AR-15 cùng súng ngắn và nhiều băng đạn.

Ngay khi mở cửa xe, thì tên này đã bắn ào ạt trên 100 viên đạn trong vòng vài phút đồng hồ vào những người qua lại.

Rất may là có một cảnh sát của sở cảnh sát thành phố Allen, được phái tới khu thương xá vì một việc khác, đã nhanh chóng tiếp cận và bắn chết tên sát nhân, trước khi hắn ta có thể gây thương vong thêm cho nhiều nạn nhân khác.

Theo báo Washington Post thì kẻ sát nhân có liên hệ với nhiều nhóm da trắng cuồng tín kỳ thị chủng tộc.

Cảnh sát FBI đã mở cuộc lục soát căn phòng ở motel và tại nhà của bố mẹ tên này. Các nhân viên cảnh sát đã phải cần thông dịch viên vì bố mẹ của tên sát nhân không biết tiếng Anh.

Vụ giết người hàng loạt diễn ra ở thành phố Allen là một trong hàng loạt những vụ giết người diễn ra ở các thành phố Hoa Kỳ trong những ngày qua, như là một nữ cảnh sát của sỡ cảnh sát thành phố Chicago, đã bị bắn chết sau khi đã hoàn tất công việc trong một ca đêm.

Một năm trước, đã có đến 19 trẻ em của trường tiểu học trong thành phố Uvalde, tiểu bang Texas cũng bị một tên sát nhân bắn chết.