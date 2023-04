Thêm những chi tiết về kinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị bắn rơi ở Hoa Kỳ

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản tin của báo Daily Mail vừa phổ biến thì trái khinh khí cầu khổng lồ của Trung Quốc, bị chiến đấu cơ Mỹ bắn rơi trong nội địa Hoa Kỳ trong tháng 2 năm nay 2023, chính là một trái khinh khí cầu do thám.

Theo các giới chức cao cấp của bộ quốc phòng Mỹ thi trái khinh khí cầu này của Trung Quốc đã được cho bay vào nội địa nước Mỹ từ ngày 28 tháng giêng cho đến khi bị bắn rơi vào ngày 4 tháng 2.

Chiếc khinh khí cầu này bay ở độ cao rất cao và bay qua những căn cứ Mỹ có đặt những đầu đạn nguyên tử gồm cả căn cứ không quân Malmstrom ở tiểu bang Montana.

Cũng theo những giới chức thẩm quyền, thì sau khi thu nhặt những tàn tích của chiếc khinh khí cầu, các cơ quan an ninh đã tìm thấy là đây là một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc.

Chiếc khinh khí cầu này thu nhặt những dữ kiện và chuyển thẳng về Bắc Kinh bằng tín hiệu, chứ không phải đi thu nhặt hình ảnh.

Trước đó, phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung Quốc nói là Hoa Kỳ đã hành động quá mạnh tay khi bắn rơi trái khinh khí cầu của Trung Quốc bay lạc vào không phận Hoa Kỳ.

Cũng theo người phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung Quốc thì trái khinh khí cầu này là trái khinh khí cầu dân sự chuyên ghi nhận những dữ kiện thời tiết.

Một chiến đấu cơ F22 của không quân Mỹ đã dùng hỏa tiễn AIM9X Sidewinder bắn rơi chiếc khinh khí cầu bay ở độ cao rất cao này trên không trung.

Chiếc khinh khí cầu này bay ở độ cao 60 ngàn bộ ( 18 ngàn mét) gấp đôi độ cao của các loại máy bay hiện vẫn sử dụng.

Theo phát ngôn viên của bộ quốc phòng Mỹ thì chiếc khinh khí cầu này đã xuất phát từ một căn cư quân sự của Trung Quốc trên đảo Hải Nam.