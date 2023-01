Thêm những chi tiết về ông Hữu Cần Trần: kẻ giết người ở Monterey Park

Monterey Park, California: Trong hôm thứ hai ngày 23 tháng giêng, văn phòng giảo nghiệm tử thi của quận Los Angeles đã công bố tên tuổi của 2 trong số 10 nạn nhân bị giết trong vụ thảm sát diễn ra ở hội quán khiêu vũ Star Ballroom ở thành phố Monterey Park.

Hai nạn nhân đó có 1 người Việt là bà My Nhân 65 tuổi và bà Lilan Li 63 tuổi.

Trong số 10 nạn nhân bị giết có 5 phụ nữ và 5 người đàn ông.

Một trong số 10 nạn nhân trên 50 tuổi, trong khi 9 người còn lại tuổi trên 60 tuổi.

Thủ phạm giết người tên là Hữu Cần Trần, 72 tuổi. Tên thì là tên Việt nhưng trong giấy tờ hôn phối thì khai là di dân từ Trung Quốc qua?

Một người Trung Quốc dùng giấy tờ giả, để được qua tỵ nạn ở Hoa Kỳ trong những thập kỷ trước?

Kẻ giết người đã bắn chết 11 người và bắn bị thương 9 người khác tại hội quán khiêu vũ Star Ballroom tại Monterey Park, trước khi chạy qua hội quán khiêu vũ Lai Lai ở thành phố bên cạnh Alhambra, mưu tính giết thêm người, nhưng may mắn là con của chủ nhân hội quán Lai Lai đã tước được khí giới của tên sát nhân, khiến tên này phải bỏ cuộc chạy trốn: đến nhà thương xin băng bó vết thương, nhưng đã bỏ đi không chờ để được săn sóc.

Nhờ những thông báo của các nhân viên y tế của bệnh viện mà nghi can đến xin băng bó vết thương, cảnh sát đã kiếm ra chiếc xe van màu trắng của thủ phạm trong sáng hôm chúa nhật ngày 22 tháng 1 tại thành phố Torrance, cách thành phố Monterey Park khoảng 30 dặm.

Bị cảnh sát bao vây , nghi can đã quay súng tự tử.

Thủ phạm đã chết, người ta vẫn chưa biết lý do nào biến nghi can thành một kẻ giết người?

Có những nguồn tin thông thạo cho hay là người vợ cũ của ông ta được mời tham dự cuộc khiêu vũ ăn mừng ngày tết, trong khi ông ta không được mời.

Ông ta từng dạy khiêu vũ ở hội quán Star Ballroom và là người thường xuyên đến hội quán này khiêu vũ hàng ngày.

Vì thế ông Trần này đã xách súng đến bắn giết các người tham dự ở các hội quán trong khu vực ??

Cũng theo những tin cập nhật phổ biến trong hôm thứ ba ngày 24 tháng 1, thì kẻ sát nhân là một người sống cô độc, bị ám ảnh là bị nhiều người ghét, có những kiện tụng kéo dài từ nhiều năm với bà vợ cũ và có những hiềm khích với chủ nhân của hội quán khiêu vũ Star Ballroom là ông Ming Wei Ma: ông này là một trong những người bị kẻ sát nhân bắn chết.