Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ sút giảm nặng nề vì nguy cơ của mức lạm phát tiếp tục tăng cao

New York: Những công bố trong ngày thứ ba 13 tháng 9 cho thấy là mức lạm phát ở Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng cao: tỷ lệ lạm phát trong tháng 8 năm nay 2022, ở mức 8.3 phần trăm, so với mức 8.5 phần trăm trong tháng 7 trước đó.

Với mức lạm phát tiếp tục ở mức cao, nguy cơ là quỹ dự trữ liên bang Mỹ sẽ tiếp tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản, dẫn đến những gia tăng của mức lãi suất nợ nhà, và nền kinh tế có thể lâm vào vòng suy thoái.

Các nhà đầu tư đã bán tống bán tháo các cổ phiếu của các công ty trên các thị trường chứng khoán New York và Toronto.

Chỉ số SP/TSX của thị trường chứng khoán Toronto sút giảm 341 điểm và còn ở mức 19,645 điểm.

Tại thị trường chứng khoán New York, chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ sút giảm 1,276 điểm và còn ở mức 31,104 điểm: mức sút giảm tệ hại nhất kể từ tháng 6 năm 2020 cho đến nay.

Trị giá của đồng Gia kim cũng sút giảm, chỉ còn trị giá 76 xu Mỹ kim trong ngày thứ ba.

Giá dầu thô cũng sút giảm chỉ còn 87 Mỹ kim một thùng trên thị trường dầu khí thế giới.