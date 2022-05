Thị trường chứng khoán New York sút giảm nặng nề

New York: Các chỉ số của thị trường chứng khoán New York đã sút giảm nặng nề hôm thứ tư ngày 18 tháng 5, sau khi những công ty bách hóa Walmart và Target đã không kiếm được số lợi nhuận trong tài khóa ba tháng qua, theo như những ước tính của các chuyên gia tài chánh.

Chỉ số Dow Jones Kỹ nghệ sút giảm trong ngày thứ tư 1,164 điểm và chỉ còn ở mức 31,490 điểm. Đây là mức sút giảm của chỉ số Dow Jones trong 1 ngày lớn nhất, kể từ giữa năm 2020 cho đến nay.

Chỉ số SP 500 sút giảm 4.04 phần trăm và còn ở mức 3,923 điểm, trong khi chỉ số NASDAQ sút giảm 560 điểm và còn ở mức 11,418 điểm: sút giảm 29 phần trăm kể từ mức cao nhất mà chỉ số này đạt được trong tháng 11 năm ngoái 2021.

Các chuyên gia tài chánh lo ngại là với sự gia tăng mạnh của mức lạm phát, phần lớn những người tiêu thụ sẽ không có đủ khả năng tài chánh mua thực phẩm và những nhu yếu phẩm cho gia đình, và họ sẽ mượn nợ nần qua các thẻ tín dụng..

Cổ phiếu của các công ty trong thị trường chứng khoán New York đã xuống đến tận đáy chưa hay sẽ còn tiếp tục đi xuống thêm nữa?