Thị trường tiền ảo và thị trường chứng khoán sụp đổ

New York: Trị giá của đồng tiền ảo bitcoin và những đồng tiền ảo hay tiền điện tử đã giảm sút nặng nề trong hai ngày thứ sáu 10 tháng 6 và thứ hai 13 tháng 6 vừa qua.

Trị giá của đồng bitcoin đã xuống đến mức 23 ngàn Mỹ kim một đồng trong ngày thứ hai 13 tháng 6, so với giá trên 64 ngàn Mỹ kim một đồng trong năm 2020: sút giảm 62 phần trăm trong vòng vài tháng.

Các nhà đầu tư đã bán không những những loại tiền ảo mà còn ào ạt bán đi những cổ phiếu trong các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Trong ngày thứ hai 13 tháng 6, chỉ số của các thị trường chứng khoán New York và Nasdaq đã sút giảm trên 20 phần trăm trong vòng 1 năm qua và đã bước vào vòng suy thoái ( bear market).

Ngoài ra có một thị trường trao đỗi tiền điện tử, thị trường Celsius đã tạm ngưng không cho các nhà đầu tư rút tiền ra khỏi thị trường này: Số tiền mà các nhà đầu tư còn bỏ trong thị trường tiền ảo Celsius, mà không rút ra được là 11 tỷ Mỹ kim, so với con số trên 25 tỷ Mỹ kim có trong thị trường này trong năm ngoái 2021.

Một trong những nhà đầu tư chính bỏ tiền vào thị trường tiền ảo Celsius là quỹ điều hành tiền hưu ở tỉnh bang Quebec, the Caisse de depot et placement du Quebec, đã bỏ ra 400 triệu Mỹ kim đầu tư vào thị trường tiền điện tử này.

Vào tháng 11 năm 2021, trị giá của toàn thể tiền mà các nhà đầu tư, bỏ mua tiền ảo lên đến 2,900 tỷ Mỹ kim.

Trị giá của số tiền đầu tư vào tiền ảo hiện nay chỉ còn chưa đến 1 ngàn tỷ Mỹ kim: các nhà đầu tư đã thiệt hại khoảng 2 phần 3 số tiền mà họ đầu tư vào tiền ảo.

Cũng trong ngày thứ hai 13 tháng 6, thị trường chứng khoán trên khắp thế giới cũng theo nhau sụp đổ, bước vào vòng suy thoái ( bear market). Chỉ số SP 500 của thị trường chứng khoán New York sút giảm 151 điểm và còn ở mức 3,759: sút giảm trên 20 phần trăm so với mức lên cao nhất của chỉ số này trong năm ngoái 2021.

Chỉ số cao kỹ NASDAQ còn tệ hơn nữa, sút giảm 509 điểm và còn ở mức 10,598 điểm: sút giảm trên 30 phần trăm so với mức cao nhất của chỉ số này trong năm ngoái 2021.

Chỉ số SP/TSX của thị trường chứng khoán Toronto sút giảm trong ngày thứ hai thêm 532 điểm và còn ở mức 19,742: sút giảm 11 phần trăm so với mức cao nhất của chỉ số này trong năm ngoái 2021.

Các nhà đầu tư lo lắng là nền kinh tế Mỹ đang bước vào thời kỳ suy thoái khi mức lạm phát gia tăng cao, ngân hàng trung ương đang tiếp tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản, trong khi cuộc chiến ở Ukraine có thể khiến cho thế giới lâm vào tình trạng thiếu thực phẩm trầm trọng.