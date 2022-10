Thiếu lính, Putin cho bắt những người không nhà đến chiến trường Ukraine

Mạc Tư Khoa: Vào ngày 24 tháng 2, Putin đem đại quân Nga khoảng 150 ngàn quân, xâm chiếm Ukraine, với ý đồ chiếm thủ đô Kyiv và thiết lập một chính quyền bù nhìn, thần phục Nga trong vòng vài ngày.

Ý định của Putin đã không thực hiện được. Quân Nga thảm bại trên chiến trường: theo những ước tính thì có trên 80 ngàn quân Nga bị loại khỏi vòng chiến gồm cả những binh sĩ chết, bị thương và bị bắt làm tù binh.

Trong tháng 9 vừa qua, Putin ra lệnh động viên một phần, để lấy thêm 300 ngàn quân cho chiến trường.

Cuộc bắt lính dường như không thành công, khi hàng trăm ngàn những người đàn ông Nga tìm cách chạy trốn khỏi nước Nga.

Theo tin của hãng thông tấn Nga Mediazona thì các viên chức an ninh đã bắt lính những người Nga không nhà cửa sống trong những nhà trọ dành cho những người không nhà này ở Mạc Tư Khoa.

Cũng theo tờ báo Nga độc lập, Food not Bombs, thì họ đã chứng kiến nhân viên an ninh Nga, bắt giữ hàng chục những người không nhà và đưa đến các trung tâm tuyển mộ quân nhân ở Mạc Tư Khoa.