Thoi Bao Media1 week ago

Một Phụ Nữ Việt Bị Bắt Giữ Ở Phi Trường Mỹ Với 40 Cân Anh Cần Sa Trong Va LyCharleston, South Carolina: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 7 tháng 10, thì cơ quan an ninh tại phi trường Chraleston, tiểu bang South Carolina đã bắt giữ một phụ nữ sau khi khám phá ra là người phụ nữ này đã mang theo 2 va ly và một trong hai va ly này có chứa 40 cân anh cần sa.Cơ quan an ninh phi trường Charleston đã nhận được tin báo là có người sẽ đến phi trường quốc tế này với một số lượng lớn ma túy, và đã cho gia tăng những biện pháp kiểm soát.Người phụ nữ bị bắt giữ tên là Asley Nguyễn năm nay 27 tuổi.Theo lời khai của người phụ nữ này thì cô ta mang một va ly hành lý đến phi trường Charleston để giao cho một người mà cô ta không biết tên và cũng chưa biết sẽ gặp người này ở đâu?Có thể cô ta là một người được thuê mang ma túy ăn tiền công?Nghi can bị tạm giữ và tiền tại ngoại hầu tra lên đến 150 ngàn Mỹ kim