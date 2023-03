Thời buổi đảo điên con người điên đảo: một kẻ điên ủi xe giết khách bộ hành

Amqui, Quebec: Một tai nạn thảm khốc đã diễn ra trong ngày thứ hai 13 tháng 3 tại thị trấn Amqui, tỉnh bang Quebec, khi một chiếc xe vận tải pickup, đâm vào một nhóm người bộ hành, và đã khiến 2 người chết và 9 người khác bị thương.

Thị trấn Amqui nằm ở miền đông tỉnh bang Quebec, gần tỉnh bang New Brunswick, cách thành phố Montreal khoảng 645 cây số.

Đây là một thị trấn nhỏ mà dân cư chỉ có khoảng 6 ngàn người.

Trong hôm thứ ba ngày 14 tháng 3,sở cảnh sát tỉnh bang Quebec cho biết là nghi can đâm xe giết người đã ra đầu thú.

Cũng theo sở cảnh sát tỉnh bang Quebec thì nghi can Steeve Gagnon, năm nay 38 tuổi, đã mưu toan giết người và hắn đã chọn những nạn nhân một cách không tính toán ( randomly).

Hai nạn nhân là ông Gerald Charest 65 tuổi và Jean Lafreniere 73 tuổi cùng 9 người khác bị thương.

Nghi can Gagnon sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 5 tháng 4.

Theo cảnh sát viên Claude Doiron của sở cảnh sát tỉnh bang Quebec thì sau những kết quả cuộc điều tra sơ khởi thì nghi can Gagnon đã chủ tâm dùng xe đâm vào khách bộ hành, và hắn ta không lựa chọn nạn nhân mà hắn ta muốn ám hại.

Vào năm 2006, nghi can Gagnon đã bị bắt về tội uống rượu lái xe và bị phạt $600.

Trong số 9 nạn nhân gồm cả một em bé và một hài nhi phải ngồi xe đẩy.

Người ta thấy hình chiếc xe đẩy bị lăn lóc bên lệ đường.