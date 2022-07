Thời kỳ “thắt lưng buộc bụng”

New York: Trong hôm thứ sáu ngày 15 tháng 7, các phóng viên của báo Daily Mail đã mở những cuộc phỏng vấn nhiều cư dân Mỹ trong thời kỳ vật giá leo thang, mức lạm phát gia tăng lên đến kỷ lục trong 40 năm qua.

Theo bản tin thì các gia đình người Mỹ đã cắt giảm những chi tiêu từ việc đi nghỉ hè, ăn tiệm và giảm những lần đi cắt tóc, làm đầu…

Vật giá leo thang đến mức khủng khiếp sau thời đại dịch và đồng thời những thiếu thốn các loại nhu yếu phẩm cũng đã xảy ra.

Nhiều lý do đã gây ra tình trạng khủng hoảng: nào là vì cuộc chiến ở Ukraine, nào là những đứt quãng trong hệ thống cung cấp phẩm vật, nào là thiếu nhân công, nào là việc các ngân hàng trung ương cho gia tăng mức lãi suất…

Theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý, thì gần 3 phần tư những người Mỹ được hỏi ý kiến đã cắt giảm những lần đi ăn tiệm, những lần take out, một nửa những người Mỹ giảm bớt việc mua thực phẩm và 42 phần trăm những người Mỹ đã đình trệ dự định về hưu.

Gia đình ông bà Jennifer Liebrum năm nay 56 tuổi ở thành phố Bellevue, tiểu bang Idaho với hai đứa con gái sinh đôi mới 18 tháng, đã cắt giảm những chuyến đi nghỉ hè, không dùng xe SUV mà thay vào đó là đi xe đạp, cắt giảm tiền mua thực phẩm hàng tuần từ $100 xuống còn $85.

Ông Thomas Crowell năm nay 58 tuổi ở thành phố Forked River, tiểu bang New Jersey cùng bà vợ Chris cũng phải căt giảm ăn tiêu: không còn những bữa ra nhà hàng ăn loại bí tếch filet mignon như xưa. Tuy cắt giảm chi tiêu nhưng tiền chợ mỗi tuần của gia đình ông Crowell cũng tăng từ $250 lên $300 và tiền xăng một tuần từ $45 lên $70. Những cuộc du lịch về Florida và Caribbean hàng năm của gia đình ông đã không còn.

Tiền chi phí cho con tham dự những trại hè gia tăng từ $76 lên đến $178 và đã khiến nhiều gia đình người Mỹ đã không có khả năng cho con tham dự các trại hè trong năm nay.

Trong vòng 1 năm qua tính đến tháng 6 năm nay 2022, giá xăng ở Mỹ gia tăng 59.9 phần trăm, giá vé máy bay gia tăng 34.1 phần trăm, giá thịt gia tăng 10.4 phần trăm, giá rau trái gia tăng 8.1 phần trăm và giá xe cũ gia tăng 7.1 phần trăm.