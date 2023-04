Thời lạm phát, công ty bách hóa Dollarama tiếp tục làm ăn phát đạt

Montreal: Trong khi một số lớn các công ty bách hóa chuyên về những hàng hóa hàng hiệu như Nord Strom, The Hudson Bay.. đã lỗ lã trong thời hậu đại dịch, thì những công ty bách hóa chuyên bán những hàng hóa với giá rẻ lại tiếp tục phát triển.

Theo bản công bố của công ty bách hóa Dollarama phổ biến trong ngày thứ ba 28 tháng 3, thì số lượng hàng hóa trong tài khóa 3 tháng vừa qua, đã gia tăng 15.9 phần trăm so với số lượng hàng hóa bán được trong 3 tháng cùng thời gian trong năm ngoái 2022.

Mức lạm phát hiện nay ở Canada đã lên đến mức cao nhất trong vòng 40 năm qua.

Giá cả mọi thứ hàng hóa và dịch vụ đều gia tăng, và khiến cho người ta phải tìm đến mua sắm ở các tiệm bách hóa bán đồ kiệm ước như tiệm Dollarama.

Trong vòng 3 tháng qua, trị giá số lượng hàng hóa bán được ở 1,421 chi nhánh tiệm Dollarama lên đến 1.47 tỷ dollars so với con số 1.22 tỷ dollars trong 3 tháng cùng thời gian của năm ngoái.

Ông Neil Rossy, chủ tịch điều hành của công ty Dolarama thì mục tiêu của công ty này là cung cấp những hàng hóa có phẩm chất với giá rẻ cho những người Canadians.

Ông chủ tịch Rossy cũng loan báo là công ty này sẽ mở thêm từ 60 cho đến 70 chi nhánh tiệm Dollarama trong năm 2024.

Cũng vì lạm phát mà giá cả của những hàng hóa bán trong các tiệm Dollarama thay vì $1 hay $2 như trước, đã gia tăng lên đến mức cao là $5.