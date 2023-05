Thống đốc Ron DeSantis sẽ ra tranh cử chức ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng Hòa vào năm 2024

New York: Theo tin của đài CNN thì vào ngày thứ tư 24 tháng 5, thống Ron DeSantis loan báo dự định ông ra tranh chức ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng Hòa, trên mạng nhắn tin Twitter , trong một cuộc nói chuyện với nhà tỷ phú Elon Musk.

Cũng theo tin của đài CNN thì thống đốc DeSantis đã thiết lập danh sách những nhà thương mại hảo tâm, sẽ trợ giúp tài chánh cho ông trong cuộc tranh chức ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, và dẫn tới cuộc tranh chức tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024.

Những nhà thương mại ủng hộ thống đốc DeSantis gồm cả ông David Horowitz, chủ nhân của công ty địa ốc Horowitz ở tiểu bang California.

Ông Horowitz trước đây ủng hộ cựu tổng thống Trump, nhưng nay chuyển sang ủng hộ thống đốc DeSantis.

Cũng theo đài CNN thì thống đốc DeSantis năm nay 44 tuổi, sẽ là đối thủ chính của cựu tổng thống Donald Trump, năm nay 76 tuổi, trong cuộc tranh chức ứng cử viên tổng thống cho đảng Cộng Hòa vào năm 2024.

Nhiều giới chức lãnh đạo của đảng Cộng Hòa, như ông Fergus Cullen, cựu chủ tịch đảng Cộng hòa tiểu bang New Hampshire nói là những thành viên thuộc đảng Cộng Hòa và thuộc nhóm ” Never Trump” ( không chấp nhận Trump), sẽ bầu cho những ai không phải là ông Trump, trong chức vụ ứng cử viên tổng thống.

Có những chức sắc trong đảng Cộng Hòa như ông Jebb Bush, em trai của cựu tổng thống George W. Bush, và nguyên là cựu thống đốc tiểu bang Florida, cũng đã công khai ủng hộ ông DeSantis.

Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tạp chí Newsweek thì 48 phần trăm những thành viên của đảng Cộng Hòa được hỏi ý kiến, cho biết sẽ bầu cho cựu tổng thống Trump, và chỉ có 28 phần trăm ủng hộ ông thống đốc DeSantis.

Tuy nhiên thời gian cũng còn lâu cho những sự thay đổi ý kiến của cử tri trong những tháng sắp tới?