Thủ hiến Doug Ford và đảng Bảo Thủ Cấp Tiến trở lại nắm quyền với đa số ghế.

Toronto: Thủ hiến Doug Ford và đảng Bảo Thủ Cấp Tiến đã trở lại nắm quyền sau khi thắng lớn trog cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario, diễn ra trong ngày thứ năm 3 tháng 6.

Đảng Bảo Thủ Cấp Tiến chiếm 83 trong số 124 ghế trong nghị viện, còn nhiều hơn con số 67 ghế trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Đảng Tân Dân Chủ chiếm 31 ghế và duy trì vai trò đảng đối lập trong nghị viện, trong khi đảng Tự Do thất bại thê thảm và chỉ còn có 8 ghế.

Đảng Xanh chiếm 1 ghế và người thắng cử là thủ lãnh của đảng này.

41 phần trăm cử tri đã dồn phiếu cho đảng Bảo Thủ Cấp Tiến, tương tự như số phiếu mà đảng Bảo Thủ đã dành được trong cuộc bầu cử năm 2018.

Thủ hiến Ford đã bước chân vào lãnh vực chính trị tỉnh bang Ontario năm 2018, sau khi thắng trong cuộc bầu cử năm 2018, loại được bà Kathleen Wynne của đảng Tự Do: đảng Tự Do đã nắm quyền 15 năm ở tỉnh bang Ontario.

Thủ hiến Ford cũng hứa là ông ta sẽ bỏ ra 10 tỷ dollars, xây cất thêm xa lộ 413 và đường vào thành phố Bradford, cũng như xây cất thêm bệnh viện và nhà dưỡng lão.

Trong số các ứng cử viên có hai ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử và một ứng cử viên đảng Bảo Thủ và một người là ứng cử viên đảng Tự Do: cả hai đều là ứng cử viên trong vùng đại thủ phủ Toronto, nhưng tiếc thay không ai thắng cử.

Thủ tướng Justin Trudeau cũng như ông thị trưởng thành phố Toronto, John Tory đã gửi lời chúc mừng đến thủ hiến Ford.

Trong khi đó thủ lãnh của hai đảng NDP và Tự Do đã tuyên bố từ chức đảng trưởng.

Bà Andrea Horwath tuy thắng cử, nhưng đã từ chức thủ lãnh sau 13 năm là đảng trưởng.

Thủ lãnh đảng Tự Do, ông Steven Del Duca thua nặng ở vùng Vaughn-Woodbridge , cũng đã tuyên bố từ chức.