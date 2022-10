Thủ lãnh băng đảng Fresh Of the Boat ( FOB) vừa ra khỏi tù và bị bắn chết

Calgary, Alberta: Theo những tin tức được cơ quan cảnh sát Hoàng Gia RCMP loan báo hôm thứ ba ngày 11 tháng 10, thì một thủ lãnh của một băng đảng vừa ra khỏi tù được vài tháng, đã bị bắn chết trước nhà riêng.

Nạn nhân là Nguyễn Trọng Minh năm nay 39 tuổi, nguyên là thủ lãnh của băng đảng “Vừa Ra khỏi Thuyền” ( Fresh Of the Boat), đã bị hai tay sát thủ

Trong nhiều năm qua, đã có cuộc chiến tranh dành đất làm ăn giữa hai băng đảng bạo hành là Fresh Of The Boat, và băng đảng Fresh Of the Boat Killers ( tìm giết những kẻ mới từ thuyền lên), và đã khiến có ít nhất 25 người bị bắn chết kể từ những năm 2000s cho đến nay ở thành phố Calgary. Một số lớn những người bị bắn chết là những người bình thường, bị lạc đạn trong các cuộc bắn giết giữa hai băng đảng.

Ông Nguyễn Trọng Minh bị tù về một tội danh giết người và vừa được trả tự do trong tháng tư năm nay 2022.

Theo những nhân chứng thì ông Minh lái xe chở một người phụ nữ cũng 39 tuổi vào sân đậu xe của nhà ông trên đường Boulder Creek Way ở khu vực Langdon trong thành phố Calgary, thì hai tay sát thủ một võ trang bằng súng trường bán tự động và một võ trang bằng súng ngắn, bắn vào cửa xe nơi có ông Minh đang ngồi.

Nạn nhân chết tại chỗ và người phụ nữ ngồi bên cạnh bị thương nặng và được trực thăng chở đi cấp cứu.

Những người hàng xóm đã không biết mặt ông Minh, nhưng họ cho biết gia đình này có một cửa tiệm làm móng ở thành phố Calgary.

Cảnh sát đang tiến hành cuộc điều tra