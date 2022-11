Thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang Quebec từ chức

Montreal: Trong hôm thứ hai ngày 7 tháng 11, bà Dominique Anglade,thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang Quebec đã tuyên bố từ chức.

Việc từ chức này chỉ cách ngày bầu cử nghị viện tỉnh bang Quebec chưa đầy 1 tháng.

Đảng Tự Do tỉnh bang Quebec vẫn là đảng đối lập trong nghị viện, với 20 nghị sĩ.

Tuy nhiên số phiếu bầu cho đảng Tự Do ở tỉnh bang trong cuộc bầu cử nghị viện vừa qua chỉ đạt được 15 phần trăm tổng số phiếu: số phiếu bầu cho đảng Tự Do ở tỉnh bang này thấp nhất từ trước đến nay.

Đảng Tự Do Quebec đang có những chao đảo và bà Anglade nhận là bà từ chức cho quyền lợi tương lai của đảng Tự Do và cho tỉnh bang Quebec.

Bà Anglade cũng nhận là đảng Tự Do chưa được những sự ủng hộ mạnh mẽ của những người Quebec nói tiếng Pháp.

Bà Anglade được bầu vào chức thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang Quebec trong thời có đại dịch covid vào tháng 5 năm 2020. Bà cũng là một phụ nữ da đen đầu tiên ở tỉnh bang Quebec, giữ chức thủ lãnh một đảng chính trị.

Bắt đầu từ cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Quebec vào năm 2018 là có những thay đổi về đường hướng chính trị: Khi số di dân đến Quebec ngày 1 đông, thì việc tranh luận đòi Quebec trở thành một quốc gia độc lập không còn là một chủ đề chính.

Theo nhận định của nhiều bình luận gia, thì bà Anglade và đảng Tự Do đã không có những thay đổi cho hợp với đường lối chính trị mới, và đã không nhận được sự ủng hộ của đa số cử tri Quebec.

Bà Anglade cũng từ chức nghị sĩ đại diện cho vùng Saint Henri Anne ở thành phố Montreal là nơi bà đắc cử từ năm 2015 cho đến nay.