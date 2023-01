Thủ phạm giết người hàng loạt ở Monterey Park là một người Việt gốc Hoa

Monterey Park, California:Trong cuộc họp báo diễn ra hôm chúa nhật ngày 22 tháng giêng, cảnh sát trưởng quận Los Angeles, Robert Luna cho biết là thủ phạm bắn chết người hàng loạt ở một hội quán khiêu vũ trong thành phố Monterey Park, tiểu bang California là ông Hữu Căn Trần, 72 tuổi.

Cũng theo cảnh sát trưởng Luna thì sau khi bị bao vây, nghi can Trần đã dùng súng tự tử chết trong chiếc xe van mầu trắng

Vụ bắn người diễn ra ở hội quán khiêu vũ the Star Ballroom ở thành phố Monterey Park vào tối hôm thứ bảy 21 tháng 1,đêm giao thừa.

Tại hội quán khiêu vũ này có 10 người bị bắn chết gồm 5 người đàn ông và 5 người đàn bà, cùng khoảng 7 người khác bị thương.

Vào khoảng 30 phút sau, nghi can Trần đã đến một hội quán khiêu vũ khác có tên là Lai Lai Ballroom gần thị trấn Alhambra. Tuy nhiên có hai người khách trong hội quán này thấy nghi can cầm súng ngắn xông vào, đã nhanh nhẹn tước được khẩu súng của nghi can, và nghi can này đã bỏ chạy ra ngoài.

Một lúc sau một bệnh viện trong khu vực tiếp nhận một người đàn ông Á Châu, xin chữa trị vết thương mà ông ta cho là bị té. Tuy nhiên sau khi chờ đợi, ông này đã bỏ đi.

Nhân viên bệnh viện thấy tướng tá của ông bệnh nhân này giống như hình nghi can giết người được cảnh sát thông báo, nên đã báo cáo cho cảnh sát và cho biết là người đàn ông này lái chiếc xe van màu trắng.

Một lúc sau đó cảnh sát thành phố Torrance phát hiện chiếc xe van mầu trắng này và mở cuộc bao vây.

Cuộc bao vây kéo dài trên 3 tiếng đồng hồ, cho đến khoảng sau 12 giờ trưa, thì toán cảnh sát đặc biệt SWATT mới xông vào phá cửa xe, thì mới hay là nghi can đã dùng một khẩu súng lục bán tự động thứ nhì, tự tử chết.

Phóng viên đài CNN đã phỏng vấn bà vợ cũ của ông Trần, và được bà này cho biết thêm những chi tiết:

– Ông Trần là một người dạy khiêu vũ không chính thức và cũng là một thành viên của hội quán khiêu vũ Star Ballroom và bà vợ cũ đã gặp ông ta 20 năm trước.

Khi gặp bà, ông Trần đã dạy khiêu vũ miễn phí cho bà này.

Hai người sau đó thành hôn, nhưng cuộc hôn nhân đã không kéo dài lâu, vì theo bà vợ cũ, thì ông Trần rất nóng tính.

Cuộc hôn nhân chấm dứt vào năm 2006.

Dựa theo giấy hôn thú thì ông Trần sinh quán ở Trung Quốc?

Một người quen khác cũng cho phóng viên đài CNN biết là ông Trần đến hội quán khiêu vũ thường xuyên, vì nhà của ông ta chỉ cách hội quán chừng 5 phút lái xe.

Nghề chính của ông Trần là nghề lái xe vận tải, nhưng ông ta đã về hưu.

Ông Trần hiện sống trong một căn nhà lưu động, trong khu cư xá dành cho những người lớn tuổi ở thị trấn Hemet, cách thành phố Los Angeles khoảng 85 dặm về hướng đông.