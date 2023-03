Thủ tướng Trudeau công bố việc điều tra Trung cộng can thiệp bầu cử của Canada

Tuyên bố rằng Trung Quốc đã can thiệp vào số phiếu bầu năm 2019 và 2021, Thủ tướng Justin Trudeau đã công bố nhiều cuộc điều tra về việc nước ngoài can thiệp bầu cử của Canada và bổ nhiệm một báo cáo viên đặc biệt.

Ông Trudeau nói trong cuộc họp báo vào tối thứ Hai 06/03 rằng, trong những ngày tới, ông sẽ bổ nhiệm một người “nổi tiếng” và độc lập vào vai trò một báo cáo viên đặc biệt về can thiệp bầu cử, “người này sẽ có trách nhiệm vụ đưa ra các khuyến nghị về việc chống lại sự can thiệp và củng cố nền dân chủ của chúng ta.”

Thủ tướng Trudeau còn cho biết báo cáo viên có thể đề xuất một cuộc điều tra chính thức.

Thủ tướng Justin Trudeau đã công bố một số cuộc điều tra về các báo cáo về sự can thiệp của nước ngoài trong các cuộc bầu cử Canada, bao gồm một báo cáo viên độc lập đặc biệt, nhưng đó chưa phải là một cuộc điều tra công khai.

Thủ tướng Trudeau và người đứng đầu cơ quan tình báo Canada đã thừa nhận rằng Trung Quốc đã cố gắng can thiệp vào hai cuộc bầu cử liên bang vừa qua.

Thủ tướng cũng cho biết ông đã giao nhiệm vụ cho hai cơ quan tình báo National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians (NSICOP) và National Security and Intelligence Review Agency

Trudeau thừa nhận rằng ông đã không chú ý đến các khuyến cáo trước đây của cơ quan giám sát tình báo.

“Canada đã chậm phản ứng với mối đe dọa can thiệp của nước ngoài”, NSICOP viết vào thời điểm đó.

Hồi tháng trước, Globe and Mail đưa tin rằng Trung Quốc muốn Đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2021, đồng thời muốn loại các chính trị gia Đảng Bảo thủ bị coi là không thân thiện với Bắc Kinh.

Theo một cuộc thăm dò gần đây cho thấy đa số người Canada muốn ông Trudeau phản ứng mạnh mẽ hơn trước cáo buộc nói trên. Các đảng đối lập cũng yêu cầu chính phủ mở cuộc điều tra công khai đầy đủ.