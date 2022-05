Thủ tướng Úc: Sẽ không có căn cứ quân sự Trung Quốc ở quần đảo Salomon

Úc sẽ làm việc với các đồng minh của mình để Trung Quốc không thể thiết lập căn cứ quân sự ở quần đảo Salomon, quốc gia đã ký kết một hiệp ước an ninh với Bắc Kinh. Đây là cam kết hôm 08/05/2022 của thủ tướng Úc Scott Morrison trong cuộc vận động tranh cử.

Vấn đề quần đảo Salomon đã làm dấy lên nhiều mối quan ngại từ phía Úc và Mỹ khi đảo quốc này ký một hiệp ước an ninh với Trung Quốc vào tháng trước. Canberra và Washington lo ngại thỏa thuận này sẽ cho phép Bắc Kinh lập căn cứ quân sự tại quần đảo ở miền Nam Thái Bình Dương này, nằm cách Úc 2000 km.

Cho đến nay, thủ tướng Úc đã bị chỉ trích vì đã không ngăn chặn được việc ký kết thỏa thuận, trong một khu vực thường được xem là sân sau của nước Úc.

Hiệp ước an ninh giữa Trung Quốc và Quần Đảo Salomon không chỉ khiến Úc lo ngại. Vào hôm 08/05, nhân một cuộc họp báo trực tuyến, ngoại trưởng Nhật Bản cho biết là Tokyo cùng với hai đảo quốc Nam Thái Bình Dương khác là Fiji và Palau cũng cảm thấy lo ngại về hiệp ước an ninh mà Trung Quốc vừa ký với Salomon do “tác động đáng kể” đến an ninh của toàn vùng Thái Bình Dương