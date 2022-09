Thực phẩm cho người “mê” ăn uống mà không sợ tăng cân

Để có sức khỏe tốt, cần duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Muốn giảm cân thì vẫn phải đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu để cơ thể khỏe mạnh, làn da căng mọng tràn đầy sức sống.

Sau đây là những thực phẩm rất tốt cho những người không muốn tăng cân, nhưng vẫn muốn được ăn uống thoải mái:

Yến mạch

Yến mạch (oatmeal) là loại ngũ cốc có hàm lượng chất xơ cao và giàu chất dinh dưỡng. Yến mạch rất thích hợp cho bữa sáng bởi nhanh gọn và tiện dụng. Một bát yến mạch sẽ giúp no lâu, cung cấp đủ năng lượng khởi đầu ngày mới sảng khoái và làm việc hiệu quả.

Yến mạch kèm hoa quả là món ngon, bổ dưỡng giúp no lâu, nhờ vậy mà tránh tăng cân

Ngoài giúp ổn định đường huyết và làm chậm lại quá trình tiêu hóa, thì hợp chất beta-glucan trong yến mạch cũng giúp ngăn ngừa tăng cân.

Trứng

Ăn trứng là cách hay để bổ sung protein cho bữa ăn. Có thể chế biến trứng theo nhiều cách, dù là ăn sáng hay ăn trưa. Bạn có thể làm trứng rán, trứng luộc lòng đào, trứng ốp lếp, trứng chần,…. Trứng cũng là nguyên liệu nhất định phải có trong công thức một số món như trong súp, trong nem,…

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ coi trứng là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất mà bạn nên ăn, đi ngược với những định kiến với trứng trong quá khứ.

Ăn trứng giúp no lâu. Trong trứng chứa cả 9 amino acid thiết yếu, nên trứng trở thành nguồn cung protein hoàn chỉnh tuyệt vời cho bạn.

Cá

Cá giàu protein và acid béo omega-3 nhưng hàm lượng chất béo trong cá lại thấp, nên đây là lựa chọn lành mạnh cho người muốn giảm cân.

Theo rất nhiều nghiên cứu, cá không chỉ có mức năng lượng thấp (calories thấp hơn thịt) mà còn khiến cảm thấy thỏa mãn cơn đói hơn. So với thịt bò, cá giảm được 11% lượng calorie dung nạp vào.

Táo

Không có sự khác biệt về hàm lượng dưỡng chất và vitamin của táo so với các loại quả khác. Món ăn vặt hay món khai vị với táo được cho là có chỉ số no cao, nghĩa là sẽ giúp bạn no lâu hơn.

Táo chứa một loại chất xơ được biết tới như pectin, có lợi cho tiêu hóa bên cạnh những dưỡng chất đáng giá khác. Lượng nước chứa trong táo bổ sung nước cho cơ thể để giúp làn da bạn trở nên mịn màng hơn.

Phô mai

Mặc dù phô mai là sản phẩm sữa, nhưng lại không khiến tăng cân. Phô mai cottage là loại phô mai gần như nguyên chất. Không chỉ có hương vị thơm ngon nguyên bản, giàu giá trị dinh dưỡng tổng thể, món ăn này còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin B, phốt pho, canxi và selen, v.v.

Đặc tính no của loại phô mai này tương tự như trứng, do đó kết hợp ăn cả phô mai và trứng sẽ khiến no lâu.

Cam

Cam là thực phẩm giàu vitamin C được ăn nhiều nhất trên thế giới. Một quả cam cỡ vừa chỉ chứa có 80 calories, rất thấp. Do mọng nước và ngon lành, có thể chế biến cam thành món sinh tố tươi ngon hoặc ăn tráng miệng.

Theo kết quả những nghiên cứu gần đây, các loại trái cây họ cam quýt hỗ trợ giữ mức cholesterol và glucose khỏe mạnh trong máu.

Do giàu vitamin C, cam đặc biệt tốt trong việc nâng cao sức đề kháng của hệ miễn dịch. Vì vậy, người ốm (đặc biệt là người mắc bệnh cúm, ho, sốt) nên uống nước cam để mau hồi phục.

Đậu

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, các loại đậu nguyên hạt giàu protein và chất xơ sẽ giúp no lâu hơn so với các loại bột tinh chế.

Vì vậy, nên ăn đậu ở dạng nguyên hạt hơn là bột tinh chế. Bởi nguyên hạt sẽ giữ được hàm lượng dinh dưỡng, protein và chất xơ giúp bạn no lâu hơn dạng bột ngũ cốc uống.

Một lý do nữa đậu được ưa chuộng là bởi trong nhiều chế độ ăn kiêng phổ biến hiện nay, trong đó bao gồm chế độ ăn kiêng keto, chú trọng tới thành phần chính của bữa ăn là dựa vào protein. Đối với những người ăn chay thì đậu đỗ là nguồn dinh dưỡng giàu protein, giúp cơ thể khỏe mạnh mà vẫn duy trì vóc dáng cân đối.

Bí ngòi

Bí ngòi ngày càng trở nên nổi tiếng đối với người ăn kiêng bởi hàm lượng calories thấp (chỉ 42 calories/một khẩu phần ăn).

Bí ngòi ngoài giàu nước và khoáng chất còn giúp tăng cường trao đổi chất, đốt cháy calories nhiều hơn và góp phần giải độc cơ thể. Đối với người mắc chứng đầy hơi và táo bón, bí ngòi có thể coi như “thần dược”.

Quả mọng

Quả mọng, như dâu tây, blueberry… chẳng hạn rất giàu polyphenol – hợp chất chống oxy hóa và chống viêm. Polyphenol rất tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường sức đề kháng và giúp bạn trẻ lâu hơn.

Các loại quả họ dâu giàu vitamin C hơn cam, nhưng chứa ít đường hơn. Một cốc dâu tây chỉ chứa khoảng 50 calories và giàu kali, chất xơ cùng những loại khoáng chất khác.

Dâu tây chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, nhưng đồng thời chứa hàm lượng chất béo, cholesterol và muối thấp. Do đó, dâu tây là lựa chọn bữa trưa tuyệt vời cho những người muốn giảm cân.

Đặc biệt đối với vận động viên và những người hay phải đi lại hoạt động nhiều, dâu tây là món tráng miệng giúp tràn trề sinh lực mà không lo tăng cân.

Thịt nạc

Thịt nạc là thực phẩm giàu protein, ít carbonhydrate (tinh bột hay còn gọi tắt là carb) giúp no lâu hơn.

Theo một số nghiên cứu, những người thường xuyên ăn thịt nạc sẽ no lâu hơn, do vậy ăn ít hơn vào bữa sau. Chẳng hạn như bữa trưa có thịt nạc, thì bữa tối sẽ không có nhu cầu ăn nhiều nữa vì đã thấy đủ no.

Bắp rang

Trong số các món ăn vặt thì bắp rang được coi là thực phẩm lành mạnh. Đặc biệt loại không chứa bơ hay đường rất tốt cho sức khỏe.

Bắp rang giàu chất xơ, là sự thay thế tuyệt vời cho thực phẩm có chỉ số calories thấp. Vì vậy, thay vì ăn bánh kẹo (hàm lượng đường cao, ít chất xơ), nên ăn bắp rang.