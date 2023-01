Thuế thổ trạch gia tăng mạnh ở tỉnh bang Ontario.

Toronto: : Gần cuối năm ngoái 2022, nghị viện tỉnh bang Ontario thông qua dự luật 23 có tên là More Homes Built Faster Act.

Đạo luật 23 này cắt giảm một số thuế mà chính quyền các thị xã đánh vào, cho các công ty xây cất nhà cửa.

Những công ty xây cất nhà cửa ở tỉnh bang Ontario sẽ không phải đóng một số thuế của chính quyền các thị xã, nếu các công ty này đồng ý cho xây cất một số nhà rẻ tiền, dành cho những người có lợi tức thấp.

Quyết định của chính quyền tỉnh bang cho cắt giảm thuế xây cất, sẽ khiến cho ngân sách của các chính quyền thị xã thiếu hụt.

Chính quyền các thị xã đã sử dụng số tiền đóng thuế từ các công ty xây cất, để thiết lập hệ thống điện nước, xây cất thêm đường xá, trường học, công viên, trạm xe bus, thư viện…

Thiếu số tiền thuế này, nguy cơ là các thành phố sẽ không có đủ tiền cho các dự án vừa kể.

Theo kết quả cuộc thăm dò của phóng viên đài CBC thì một số lớn chính quyền các thành phố ở tỉnh bang Ontario sẽ cho gia tăng thuế thổ trạch, để bù vào những thiếu hụt trong ngân sách.

Thành phố có mức thuế thổ trạch gia tăng gấp đôi hay 100 phần trăm là thành phố East Gwillimbury.

Thành phố East Gwillimbury có 25 ngàn dân, nằm cách thành phố Toronto khoảng 58 cây số về hướng bắc, trên xa lộ 404.

Giới chức thành phố Vaughan cho biết là việc cắt giảm thuế xây cất của chính quyền tỉnh bang Ontario, sẽ làm ngân sách thành phố này thiếu hụt từ 169 triệu dollars lên đến 174 triệu dollars và thuế thổ trạch ở thành phố này sẽ gia tăng trong khoảng từ 77 phần trăm cho đến 88 phần trăm.

Thuế thổ trạch ở thành phố Newmarket sẽ gia tăng từ 5 phần trăm cho đến 15 phần trăm.

Theo các giới chức của thành phố Mississauga thì vì những cắt giảm thuế xây cất, thành phố Mississauga sẽ mất đi khoảng 1 tỷ dollars và để bù vào số thâm thủng,mức thuế thổ trạch ở thành phố Mississauga sẽ gia tăng từ 8 phần trăm lên đến 10 phần trăm.

Mức thuế thổ trạch ở thành phố Brampton sẽ gia tăng khoảng 9 phần trăm.

Theo hiệp hội các thành phố tỉnh bang Ontario thì hậu quả của đạo luật 23 đã khiến số thiếu hụt ngân sách của các chính quyền thị xã, tổng cộng lên đến khoảng 5 tỷ dollars, và cư dân trong những thị xã này là những người sẽ phải trả thêm thuế.

Nhiều kinh tế gia còn tiên đoán là chính quyền các thành phố ngoài việc tăng thuế, sẽ còn phải cắt giảm những dịch vụ đang cung ứng cho cư dân.

Trong hôm thứ ba ngày 10 tháng giêng, ông John Tory, thị trưởng thành phố Toronto, thành phố lớn nhất Canada, đã công bố bản dự thảo ngân sách của thành phố Toronto trong năm nay 2023: số chi tiêu trong năm 2023 ở thành phố Toronto lên đến 16.6 tỷ dollars và thuế thổ trạch trong năm nay sẽ là 7 phần trăm ( 1.5 theo dự trù trước đây cộng thêm 5.5 phần trăm vì những cắt giảm thuế xây cất).

Tuy có gia tăng nhưng mức thuế thổ trạch ở trong thành phố Toronto cũng ít hơn so với thuế thổ trạch ở các thành phố xung quanh: trung bình người có nhà ở thành phố Toronto sẽ phải đóng thuế thổ trạch $3,500 một năm, so với trên $6,000 ở thành phố Mississauga như hiện nay.