Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tiếp tục cổ võ cho một chương trình bảo hiểm y tế đại chúng, tương tự như ở Canada

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ tư 24 tháng 5, thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã tiếp tục cổ võ cho một chương trình bảo hiểm y tế tương tự như chương trình bảo hiểm y tế của Canada.

Thượng nghị sĩ Sanders cổ võ cho chương trình bảo hiễm y tế đại chúng mà ông gọi là ” Medicare for All”. Chương trình bảo hiểm y tế này tương tự như Canada: do chính quyền đứng ra trông coi, không chia năm sẻ bảy cho các công ty bảo hiểm Mỹ.

Tuyên bố tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong hôm thứ ba ngày 23 tháng 5, thượng nghị sĩ Sanders nói là hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ đã hoàn toàn hư hỏng. Hệ thống chăm sóc sức khỏe này bị rối loạn và cực kỳ tàn nhẫn!

Thượng nghị sĩ Sanders cùng 1 số dân biểu thuộc đảng Dân Chủ, đã đệ trình một dự luật có tên là Medicare for All, Act of 2023 tại hạ viện và thượng viện Hoa Kỳ trong hôm thứ tư ngày 24 tháng 5.

Theo thượng nghị sĩ Sanders thì đã đến lúc nước Mỹ phải chấm dứt những xấu hổ trên trường quốc tế, là một đại cường như Hoa Kỳ, lại không có thể bảo đảm được sự săn sóc sức khỏe cho cư dân.

Theo những thống kê của tổ chức KFF thì cứ 1 trong 10 người lớn ở Mỹ, hay 23 triệu người, đã có nợ chưa trả hết vì những chi phí y tế mà họ phải trả. Trong số này có trên 3 triệu người Mỹ nợ tiền chi phí y tế trên 10 ngàn Mỹ Kim.

Cũng theo thượng nghị sĩ Sanders thì có nhiều gia đình Mỹ phải khai phá sản, khi những chi phí y tế khi có người trong nhà bị ung thư, bị bệnh tim mạch lên quá cao và họ không có tiền trả.

Theo bà Nancy Hagans, một y tá phòng cấp cứu đã làm việc trên 35 năm ở thành phố New York, thì những người có lợi tức thấp, những di dân, những nhóm người thiểu số ở Mỹ là những người gánh chịu những chi phí y tế nặng nề nhất.