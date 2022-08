Tiền điện gia tăng quá cao và 20 triệu người Mỹ có thể sẽ bị cúp điện?

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 26 tháng 8, thì Hoa Kỳ đang trong cơn khủng hoảng vì nguy cơ có 20 triệu gia đình Mỹ bị cúp điện, vì họ không có đủ tiền trả tiền điện hàng tháng.

Theo hiệp hội the National Energy Assistance Directors thì cứ 1 trong 6 gia đình người Mỹ hiện nay đã chậm trễ việc trả tiền điện hàng tháng.

Bà Jean Su của tổ chức the Center for Biological Diversity thì bà nghĩ là sẽ có một trận “sóng thần” về việc cắt điện ở các tư gia tại Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới?

Giá khí đốt tại Hoa Kỳ đã tăng cao, sau khi quân Nga mở cuộc xâm chiến xứ Ukraine, và khiến làm gia tăng giá điện.

Cùng một lúc, mức lạm phát tại Hoa Kỳ đã gia tăng lên đến 9.1 phần trăm trong tháng 6, mức lạm phát cao nhất ở Hoa Kỳ trong vòng 40 năm qua.

Giá mọi thứ nhu yếu phẩm, thực phẩm và dịch vụ đều tăng vọt..

Chủ nhân của các gia đình người Mỹ đã phải đương đầu với tình trạng khó khăn: dùng tiền mua thực phẩm nuôi gia đình hay dùng tiền đó để trả tiền điện nước, vì họ không có đủ tiền chi tiêu cho cả hai thứ..

Giá tiền điện ở Hoa Kỳ đã lên đến mức cao nhất là $0.166 một kW: gia tăng 16 phần trăm trong vòng 1 năm.

Theo báo Daily Mail thì số tiền điện mà các gia đình người Mỹ còn thiếu, chưa trả đúng kỳ hạn lên đến 16 tỷ Mỹ kim, với số tiền thiếu trung bình ở mỡỗi tư gia là $792.

Nhiều gia đình nghèo đã không có đủ tiền trả tiền điện và sẽ bị cắt điện trong những ngày sắp tới?

Bà Adrienne Nice, năm nay 45 tuổi, là một bà mẹ đơn thân , với 1 đứa con trai ở tuổi thiếu niên, ở thành phố Minneapolis đã nói với các phóng viên báo chí là bà thức giấc vào ngày 25 tháng 7, và biết là nhà bà vừa bị cúp điện, vì bà còn thiếu tiền điện mà số tiền thiếu này lên đến 3 ngàn Mỹ kim.

