Tiền mua một chỗ đậu xe ở thành phố New York lên đến trên 300 ngàn Mỹ kim

New York: Thành phố New York, nơi có giá bán 1 căn condos trung bình trong khu Manhattan là 2 triệu Mỹ kim, thì việc tìm một chỗ đậu xe mua với giá vừa phải cũng rất khó khăn.

Theo tin của đài truyền hình CNBC phổ biến trong hôm thứ hai ngày 28 tháng 11 thì ngay trong trung tâm thành phố New York, nơi có những khu chúng cư đắt giá nhất, có những chỗ đậu xe được điều khiển bởi những người máy và được bán với giá cắt cổ: giá bán của những chỗ đậu xe này từ 300 ngàn Mỹ kim lên đến 595 ngàn Mỹ kim.

Như tại cao ốc chúng cư có 140 căn, ở số 121 East 22nd Street gần công viên Gramercy, có 24 chỗ đậu xe đắt tiền do người máy điều hành.

Những người muốn mua những chỗ đậu xe này phải là những người làm chủ những căn condos trong cao ốc.

Giá mướn của 24 chỗ đậu xe này là $300,000 một chỗ. Nếu người có xe là xe chạy bằng điện, thì giá mua của những chỗ đậu xe lên đến 350 ngàn Mỹ kim.

Những người máy hoàn toàn điều khiển việc đậu xe hay lấy xe ra khỏi chỗ đậu xe. Chủ nhân của những chiếc xe chỉ việc chờ ở dưới tầng hầm là xe sẽ được đưa ra cho họ, hay đậu vào garage.

Ngoài tiền mua chỗ đậu xe, những người có chỗ đậu xe này, phải trả hàng tháng 150 Mỹ kim tiền bảo trì.