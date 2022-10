Tiền mướn nhà ở thành phố New York gia tăng gần 50 phần trăm trong vòng 1 năm

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 26 tháng 10, thì việc tìm mướn phòng ở thành phố New York năm nay là một chuyện nhiêu khê và đắt đỏ, khi giá mướn nhà ở thành phố này gia tăng 50 phần trăm trong vòn g 1 năm, mức gia tăng mạnh nhất ở thành phố này trong vòng 10 năm qua.

Giá mướn của tất cả những loại nhà cho mướn từ 1 phòng ngủ hay phòng độc thân bachelor.. đều tăng vọt.

Giá mướn trung bình một chúng cư hai phòng ngủ ở thành phố New York là 4,400 Mỹ kim trong tháng 8 năm nay 2022, và giá đã gia tăng 46.7 phần trăm trong vòng 1 năm, theo như bản tường trình của tổ chức tham vấn đầu tư địa ốc Zumper và là giá mướn nhà cao nhất nước Mỹ.

Giá mướn trung bình 1 căn chúng cư 1 phòng ngủ ở thành phố New York là 3,930 Mỹ kim.

Giá mướn nhà gia tăng trên toàn nước Mỹ và nơi có giá nhà gia tăng cao không thua gì thành phố New York là thành phố Jersey.

Giá mướn nhà cũng tăng cao ở Canada. Giá mướn nhà gia tăng cao nhất ở thành phố Vancouver Giá mướn trung bình 1 căn chúng cư một phòng ngủ ở thành phố Vancouver trong tháng 10 năm nay 2022 là $2,500 một tháng: gia tăng 17 phần trăm trong vòng 1 năm.

Thành phố có giá nhà mướn cao hàng thứ nhì là thành phố Toronto, với giá nhà mướn trung bình là $2,193 một tháng trong tháng 10 năm nay: gia tăng 22 phần trăm trong vòng 1 năm.