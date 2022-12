Tiền mướn nhà ở thành phố New York trên 5 ngàn Mỹ kim một tháng

New York: Theo bản tường trình của công ty địa ốc Douglas Elliman and Miller Samuel phổ biến trong hôm thứ năm ngày 8 tháng 12, thì giá nhà mướn trong khu Manhattan của thành phố New York gia tăng 2 phần trăm trong tháng 11 năm nay 2022, và làm mất những hy vọng là giá mướn nhà sẽ sút giảm.

Giá mướn nhà gia tăng ở thành phố New York, khiến cho nhiều người phải hủy bỏ hợp đồng mướn nhà, hay phải kiếm những căn phòng khác nhỏ hơn và rẻ tiền hơn.

Giá mướn trung bình 1 căn chúng cư ở khu Manhattan gia tăng từ mức $3,964 một tháng trong tháng 10 lên $4,033 một tháng trong tháng 11.

Trong khi giá mướn những căn chúng cư sang trọng lên đến $5,249 một tháng: tiền mướn các căn chúng cư sang trọng gia tăng 19 phần trăm trong vòng 1 năm.

Trong khi giá mướn nhà ở nhiều tiểu bang Mỹ sút giảm, thì giá mướn nhà ở thành phố New York vẫn tiếp tục tăng nhanh, và không sút giảm như người ta mong muốn.

Tỷ lệ những nhà chưa cho mướn được ở khu Manhattan chỉ ở mức 2.4 phần trăm, trong khi nhiều chủ nhà, đã cho tăng giá mướn 30 phần trăm, khi những người mướn nhà ký lại hợp đồng hàng năm.