Tiền mướn nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng 20 phần trăm

Toronto: Theo bản công bố của tổ chức tham vấn the Bullpen Research & Consulting and Toronto Rentals phổ biến trong hôm thứ hai ngày 27 tháng 6, thì giá mướn nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng 20 phần trăm trong vòng 1 năm.

Giá mướn trung bình căn chúng cư 1 phòng ngủ trong thành phố Toronto gia tăng từ $2,035 một tháng trong tháng 5 năm ngoái 2021, lên đến $2,474 một tháng trong tháng 5 năm nay 2022.

Đây là lần đầu tiên giá mướn nhà ở vùng GTA đã gia tăng, kể từ thời có đại dịch cho đến nay.

Không những thế còn có những nỗi khó khăn khác cho người mướn nhà ở Toronto là số chúng cư cho mướn đã giảm: sút giảm 22 phần trăm kể từ tháng 11 năm ngoái 2021.

Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì giá mướn nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng, vì không có đủ nhà cho mướn, số di dân đến vùng GTA gia tăng kèm theo số sinh viên vứa tốt nghiệp đại học, không ở chung với bố mẹ nữa mà mướn nhà ở riêng.

Giá mướn nhà trung bình ở thành phố Toronto:

-1 phòng ngủ là $2,133 một tháng

-2 phòng ngủ là $3,002 một tháng.

Sau đây là danh sách 10 thành phố có giá nhà mướn cao nhất Canada, tính theo bộ vuông.

1. Vancouver – $3.74 per square foot

2. Toronto – $3.46 per square foot

3. York Region – $2.85 per square foot

4. Mississauga – $2.53 per square foot

5. Ottawa – $2.53 per square foot

6. Montreal – $2.47 per square foot

7. Hamilton – $2.29 per square foot

8. Kitchener – $2.25 per square foot

9. Calgary – $2.07 per square foot

10. Brampton – $1.90 per square foot