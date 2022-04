Tiền niên liễm mà các hội viên Prime Video của công ty Amazon ở Canada phải trả ,gia tăng

Toronto: Thời kỳ của nạn lạm phát phi mã sau thời đại dịch, đã khiến mọi thứ hàng hóa, mọi thứ dịch vụ điều tăng giá.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 8 tháng 4, công ty Amazon chi nhánh Canada cho biết là tiền niên liễm của hội viên sử dụng Prime Video sẽ gia tăng trong tháng tới:

Tiền lệ phí hàng tháng của hội viên Prime Video Canada sẽ gia tăng từ $2 lên $9.99, trong khi tiền niên liễm sẽ gia tăng từ $20 lên đến $99.

Đây là lần gia tăng lệ phí đầu tiên cho hội viên loại Prime Video của công ty Amazon Canada từ năm 2013 cho đến nay.

Hệ thống xem phim Prime Video cạnh tranh với các hệ thống xem phim khác đang có trên thị trường như Netflix hay Crave.

Tiền chi phí mà công ty Amazon phải trả cho những phim ảnh ngày một tăng: như trường hợp với loạt phim truyền hình “Lord of the Ring”, công ty Amazon đã phải trả trên 1 tỷ dollars tiền mướn.

Những hội viên của Prime videos cũng có thể vào nghe nhạc, đọc sách trên mạng hay chơi t game trên mạng.

Tuy giá cả gia tăng, nhưng tiền lệ phí hàng tháng và tiền niên liễm của hội viên Prime Video Canada vẫn rẻ hơn so với những hội viên ở Hoa Kỳ: các hội viên Prime Video của công ty Amazon ở Mỹ phải trả lệ phí hàng tháng 14.99 Mỹ kim và tiền niên liễm là 139 Mỹ kim.