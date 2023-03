Tiền trong các trương mục đầu tư ở Canada có được bảo đảm hay không

Ottawa; Trong ngày thứ sáu 10 tháng 3 vừa qua, ngân hàng Silicon Valley, ngân hàng lớn đứng thứ 16 ở Hoa Kỳ đã phải đóng cửa vì những lỗ lã khi mức lãi suất căn bản gia tăng.

Những người có tiền ký thác trong các trương mục trong ngân hàng Sillicon Valley này, nhất là những người ký thác nhiều tiền, đã lo sợ vì theo luật ngân hàng, số tiền mà cơ quan bảo hiểm cho các ngân hàng Mỹ, FDIC, chỉ bảo đảm hoàn tiền tối đa $250,000 cho mỗi trương mục ký thác trong một ngân hàng Mỹ , khi ngân hàng này phải đóng cửa.

Tuy nhiên trong ngày thứ hai 13 tháng 3, các giới chức thẩm quyền của bộ ngân khố Mỹ, quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ và cơ quan FDIC đồng ý cho khách hàng được rút hết tiền ra khỏi các trương mục, không bị giới hạn mức tối đa là 250 ngàn Mỹ Kim.

Những chao đảo trong hệ thống ngân hàng Mỹ có thể lan qua Canada, và câu hỏi đặt ra là nếu một công ty đầu tư Canada, bị đóng cửa, thì liệu khách hàng có thể lấy tiền ra khỏi công ty đầu tư này?

Những công ty đầu tư như là TD Waterhouse của ngân hàng Toronto Dominion, Investor’s Edge của ngân hàng CIBC, Scotia iTrade của ngân hàng Scotiabank.. là những công ty mà người ta bỏ tiền vào mua chứng khoán, trái phiếu, các loại đầu tư khác…

Nếu có trương mục trong các ngân hàng như TD, CIBC.. thì nếu ngân hàng này bị đóng cửa, thì mỗi trương mục được cơ quan CDIC bảo đảm hoàn trả tối đa $100,000 trong số tiền mà người này đã ký thác.

Nếu bỏ tiền đầu tư ( invest) thay vì tiết kiệm ở các công ty đầu tư, thì việc bảo hiểm cho các trương mục này do quỹ bảo hiểm gọi là the Canadian Investor Protection Fund (CIPF) đặc trách.

Những công ty đầu tư phải gia nhập quỹ bảo hiểm này thì khách hàng mới nhận được những bảo đảm về số tiền đầu tư.

Vậy thì, nếu một công ty đầu tư Canada có gia nhập quỹ CIPF thì khách hàng sẽ nhận được những bảo đảm gì?

-Được bảo hiểm tối đa 1 triệu dollars cho tổng số các trương mục thường như là cash accounts, margin account hay trương mục TFSA

-Được bảo hiểm tối đa 1 triệu dollars cho tổng số các trương mục ghi danh ( registered) như là RRSP, RRIF, LIF..

-Được bảo hiểm tối đa 1 triệu dollars cho tổng số các quỹ tiết kiệm học vấn RESP, để dành tiền cho con học đại học.

Như thế muốn an toàn, trước khi đầu tư, người ta nên tìm hiểu xem công ty đầu tư mà mình muốn bỏ tiền vào, có trực thuộc quỹ CIPF, và khi bỏ tiền vào thì không nên bỏ quá 1 triệu dollars.

Nếu có trên 1 triệu, thì làm giấy tờ mở trương mục mới ở 1 ngân hàng khác.