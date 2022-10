Tiền vé máy bay trong mùa lễ năm nay sẽ còn gia tăng.

New York: Theo tin của đài truyền hình NBC phổ biến trong ngày thứ hai 17 tháng 10 thì mùa lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh lại sắp về, và số người sử dụng đường hàng không, về nhà hay đi nghỉ mát trong mùa lễ trong năm nay sẽ gia tăng.

Đài truyền hình NBC cũng cho biết là giá vé máy bay cũng sẽ gia tăng trong mùa lễ năm nay.

Theo công ty bán vé du lịch Hopper thì giá vé máy bay trong mùa lễ Tạ Ơn năm nay ở Mỹ, trung bình là $281 cho vé khứ hồi: gia tăng 25 phần trăm so với giá vé của mùa lễ Tạ Ơn năm ngoái.

Cũng theo công ty du lịch Hopper thì giá vé máy bay trung bình của mùa lễ Giáng Sinh sắp đến là $435 cho vé khứ hồi: gia tăng 55 phần trăm so với giá vé năm ngoái 2021 và gia tăng 19 phần trăm so với giá vé trước thời đại dịch covid vào năm 2019.

Cũng theo công ty du lịch Hopper thì giá vé trong mùa lễ năm nay là giá vé cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Ngoài lý do là mức lạm phát, giá vé gia tăng vì các hãng hàng không đã không có đủ nhân viên và máy bay, cung ứng các dịch vụ cho số hành khách gia tăng cao sau thời đại dịch.

Chúng tôi cũng được biết là có rất nhiều người trong cộng đồg người Việt ở vùng đại thủ phủ Toronto, đã đi du lịch liên miên thời hậu đại dịch, nhất là những người đã về hưu. Thời gian bị cấm cung vì đại dịch, đã khiến nhiều người nhận ra giá trị của các cuộc viễn du.

Theo ông Ed Bastian, chủ tịch điều hành của hãng hàng không Delta Airlines thì nhu cầu đi du lịch rất cao, vì sau hai năm đại dịch, người ta đã ra khỏi nhà và đi du lịch vòng quanh thế giới.