Tiểu bang California trong cái nóng nung người

Sacramento, California: Cái nóng nung người đang bao trùm tiểu bang California trong những ngày cuối tuần của ngày lễ Lao Động, và đã khiến các chức thẩm quyền ở tiểu bang California lên tiếng kêu gọi cư dân nên tiết kiệm năng lượng, vì có thể làm suy sụp hệ thống cung cấp điện trong tỉnh bang.

Cơ quan điện lực the California Independent System Operator đã khuyến cáo cư dân nên giảm bớt việc dùng điện trong thời gian từ 4 giờ chiều cho đến 9 giờ đêm mỗi ngày.

Các viên chức của công ty điện đề nghị cư dân trong tiểu bang để nhiệt độ của máy lạnh ở 72 độ F ( 22 độ C) trong ngày trước 4 giờ chiều và gia tăng nhiệt độ lên 78 độ F (25.5 độ C) trong thời gian từ 4 giờ chiều cho đến 9 giờ tối: thời gian mà có nhiều người dùng điện nhất.

Trong những ngày cuối tuần của dịp lễ Lao Động trong năm nay, có trên 40 triệu người Mỹ ở 7 tiểu bang đã bị sóng nóng bao phủ.

Theo khí tượng gia Alexis Clouser của sở khí tượng quốc gia ở thành phố San Francisco thì đây là một trận sóng nóng kéo dài và nóng nhất trong năm nay 2022.

Nhiệt độ ở tiểu bang California trong ngày lễ Lao Động năm nay, cao hơn nhiệt độ của những ngày lễ Lao Động những năm trước, từ 15 độ F cho đến 20 độ F.

Nhiệt độ ở vùng Central Valley của tiểu bang California đã lên đến 115 độ F ( 46 độ C).