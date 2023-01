Tiểu bang New York chấp thuận việc dùng xác người làm phân bón

New York: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 2 tháng giêng năm nay 2023, thì chính quyền tiểu bang New York đã chuẩn y việc dùng xác người làm phân bón.

Tiểu bang New York là tiểu bang thứ 6 ở Hoa Kỳ, chuẩn y việc dùng xác người làm phân bón.

Những tiểu bang khác đã hấp thuận việc dùng tro người này là tiểu bang Washington, tiểu bang chấp thuận đầu tiên vào năm 2019.

Tiếp theo sau đó là các tiểu bang Coloraso, Oregon, Vermont và California.

Ông Horward Fischer, năm nay 63 tuổi, ở tiểu bang New York và cũng là một người ủng hộ việc bảo tồn thiên nhiên đã cho biết là ông đã để lại di chúc, là khi ông chết, thân xác ông sẽ được dùng làm phân bón.

Cách dùng xác người làm phân bón như sau:

-sau khi thiêu xác, tro của người chết sẽ được phủ bằng cỏ khô và dăm bào gỗ ( straw and wood chips) và alfalfa (giá) , và để mở trong quan tài không đậy nắp trong vòng 1 tháng.

Hỗn hợp hữu cơ tạo ra môi trường sống hoàn hảo cho các vi khuẩn tự nhiên thực hiện công việc của chúng, phân hủy cơ thể một cách nhanh chóng và hiệu quả trong thời gian khoảng một tháng.

Một xác người được phân hủy, sẽ tạo số lượng phân bón bỏ đầy 36 bao, và được dùng để bón cây, bón ruộng.

Những người ủng hộ việc bảo tồn thiên nhiên cho là việc dùng xác người làm phân bón, sẽ giúp làm giảm số nghĩa địa và có thêm phân bón hữu cơ cho việc trồng trọt.