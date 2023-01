Tìm bạn tình trên mạng xã hội, một cô giáo người Mỹ gốc Hoa Việt bị bắn chết.

Sugar Land, Texas: Trong mạng instagram của cô Wendy Duan, có đăng một câu như sau “live life to the fullest”( hãy sống một cuộc sống đầy đủ nhất), cho thấy mục tiêu sống của cô giáo người Mỹ gốc Việt và gốc Hoa này.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 13 tháng 1 thì cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cô Wendy Duan, 28 tuổi, ở sân sau của căn nhà riêng của cô tại thành phố Sugar Land, tiểu bang Texas.

Cô Wendy Duan đã bị bắn chết, bởi người bạn trai da đen, mà cô ta đã làm quen trên mạng hẹn hò, chỉ đúng có 1 tuần lễ.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi can là Charvas Thompson, 26 tuổi ở tiểu bang Louisiana.

Theo những tin tức loan báo thì cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cô Wendy vào lúc 9 giờ 50 phút tối hôm thứ ba ngày 7 tháng giêng tại số 1100 block of Oxford Mills Lane trong thành phố Sugar Land, và họ đã bắt giữ người bạn trai mới quen của cô Wendy trong ngày thứ tư, tại tiểu bang Louisiana, cách nơi xảy ra vụ án mạng 260 dặm.

Bà mẹ của cô Wendy nói với các phóng viên báo chí là cô Wendy khoe hình của người bạn trai mới của cô và hỏi bà mẹ là bà có thích người bạn trai này không, thì bà ta trả lời là không!

Bà mẹ của nạn nhân nói là bà khuyên cô con gái không nên gặp những người lạ mặt quen trên mạng, nhưng cô con gái này đã không nghe lời?

Cũng có thể vì việc cô Wendy khoe hình người bạn trai với mẹ, nên cảnh sát mới có dữ kiện tìm ra thủ phạm?

Cô Duan là giáo viên lớp 3 về sinh ngữ của trường Alief Independent tại thành phố Sugar land.

Cô Duan đã từng được chọn là giáo viên xuất sắc vào năm 2021.

Cô Duan tốt nghiệp trường đại học Houston và là một người Việt gốc Hoa.