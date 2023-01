Tìm bắt một sát thủ Á Châu có liên quan đến vụ giết người hàng loạt trong đêm giao thừa

Monterey Park, California: Trong hôm chúa nhật ngày 22 tháng giêng, ngày mồng một tết năm Quý Mão, cảnh sát thành phố Los Angeles đã công bố hình một nghi can có liên quan đến vụ thảm sát diễn ra ở thành phố Monterey Park, trong đêm giao thừa.

Theo những công bố thì nghi can là một người Á Châu đứng tuổi, cao khoảng 5 feet 10 icnches và nặng chừng 150 pounds.

Theo tin của báo Daily Mails thì vụ giết người này có thể là vì những xung đột diễn ra từ một cặp vợ chồng.

Theo những tin tức sơ khởi thì có 10 người bị bắn chết và 10 người khác bị thương trong vụ thảm sát này.

Ông Chester Chong, chủ tịch phòng thương mại người Hoa ở thành phố Los Angeles nói với các phóng viên đài ABC là vụ thảm sát này là một vụ bạo hành gia đình ở mức độ cực điểm chứ không phải là một vụ giết người vì kỳ thị.

Các giới chức an ninh vẫn chưa biết rõ là có phải cùng 1 nghi can đã gây thêm một vụ giết người cách đó hai dặm đường.

Vụ thảm sát diễn ra tại một phòng khiêu vũ có tên là the Star Ballroom trong thành phố Monterey Park.

Thành phố Momterey Park nằm ở ngoại ô thành phố Los Angeles, với 60 ngàn dân cư và đa số cư dân là những người Á Châu.

Vụ giết người diễn ra vào lúc 10 giờ 30 tối hôm thứ bảy 21 tháng 1, và sau khi có một buổi lễ ăn mừng ngày tết Âm Lịch với hàng chục ngàn người tham dự, diễn ra ở gần nơi xảy ra án mạng.

Ông Oleksandr Kamniev, một huấn luyện viên khiêu vũ của vũ trường Star Ballroom cho biết là vũ trường nơi xảy ra án mạng là một nơi tụ họp thông dụng của những người Hoa trong thành phố Los Angeles.

Vũ trường này dạy các môn khiêu vũ cổ điển và khiêu vũ Latin.

Trong vũ trường có nơi dành cho mướn cho các buổi party có hát karaoke mà có những buổi có đến 300 người tham dự.

Ông Kamnive cũng cho biết thêm 99 phần trăm những người đến học khiêu vũ ở vũ trường này là những người Hoa và ở từ 4 tuổi cho đến 75 tuổi.