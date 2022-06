Tìm kiếm một sinh viên gốc Việt mất tích ở Canada

Saint John, New Brunswick: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 8 tháng 6, một sinh viên gốc Việt đã bị mất tích ở thành phố Saint John, tỉnh bang News Brunswick từ hơn một tháng nay mà người ta vẫn chưa tìm ra tung tích.

Anh Trần Chí Thiện năm nay 20 tuổi còn có tên là John, mà người ta đã thấy anh lần cuối ở khu vực đường Parkwood Avenue trong thành phố Saint John vào khoảng 11 giờ đêm hôm 3 tháng 5.

Anh Thiện cũng gửi tin nhắn cho bố nẹ anh ta vào lúc 5 giờ 30 sáng hôm sau 4 tháng 5, là ngày sinh nhật của anh và tin nhắn chỉ có vỏn vẹn một chữ ” Bye”.

Bố mẹ của anh Thiện là bà Thu và ông Thảo đã thông báo việc mất tích với cơ quan cảnh sát thành phố và vẫn nuôi hy vọng là con trai của họ vẫn sống.

Anh Thiện đến thành phố Saint John khi mới 17 tuổi vào năm 2019 qua chương trình trao đổi học sinh ở miền Đại Tây Dương Canada, the Atlantic International Education Program.

Anh Thiện tốt nghiệp trung học vào năm 2021 và hiện là sinh viên năm đầu của trường đại học New Brunswick.

Hai ông bà Thu và Thảo từ Saigon đã di dân qua Canada mới được có 6 tháng và họ bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố miền biển Canada.

Hai ông bà này muốn đứa con của họ có một cuộc sống êm đẹp hơn trong một môi trường mới, và muốn sống gần con.

Người ta tìm thấy túi đựng đồ, backpack, của anh Thiện vào ngày 17 tháng 5 ở gần một tư gia gần bờ biễn Bayshore, có lẫn rong biển ở bên trong.

Cảnh sát nghĩ là túi đựng đồ của anh Thiện đã được sóng đánh vào bờ?

Anh Thiện chết đuối hay bị giết?? người ta vẫn chưa tìm thấy câu trả lời?

Theo lời của bà Thu thì 6 tháng ở Canada là thời gian mà hai ông bà đã phải tìm cách sống trong một hoàn cảnh mới, một ngôn ngữ mới, một phong tục mới với những bận rộn về việc phải làm giấy tờ di dân.

Bà Thu cũng nói đứa con trai của bà sống đơn độc, không nói chuyện và một mình ở trong phòng và trước khi mất tích thì con trai của bà có vẻ rất buồn!

Hai ông bà vẫn hy vọng là con trai của họ vẫn sống và đang ở đâu đó chưa về nhà?