Tìm ra kẻ giết một em bé gốc Việt sau 40 năm.

SEASIDE, California– HôTheo những tin tức vừa loan báo hôm thứ năm ngày 7 tháng 7, cảnh sát ở vùng Bắc tiểu bang California loan báo việc bắt giữ và truy tố một người đàn ông ở Nevada về tội giết bé gái gốc Việt Anne Sang Thi Pham, 5 tuổi, và vụ giết người xảy ra vào năm 1982.

Nghi can Robert John Lanoue, 70 tuổi, cư dân Reno, bị bắt và sẽ bị dẫn độ về California để ra tòa. Lanoue bị truy tố về một tội danh sát nhân cấp một, trong trường hợp gia trọng là nghi can đã giết bé Anne sau khi bắt cóc và hiếp dâm trẻ dưới 14 tuổi.

Bé Anne vào sáng hôm 21 Tháng Giêng, 1982, nói với mẹ rằng không cần phải đưa em đến lớp mẫu giáo ở trường tiểu học Highland Elementary School như mọi ngày, vì em có thể tự mình đi bộ vài khu phố.

Thi thể em được tìm thấy hai ngày sau đó, ở nơi trước đây là vùng đất thuộc căn cứ quân sự Fort Ord, gần South Boundary Road. Kết quả cuộc giảo nghiệm tử thi cho thấy em bị hiếp dâm rồi bóp cổ chết.

Vụ em Anne bị giết làm rúng động cả thành phố và khiến có cuộc điều tra hỗn hợp của cơ quan điều tra Lục Quân, FBI và sở cảnh sát thành phố Seaside, nhưng không kiếm ra manh mối nào và sự việc sau đó đi vào quên lãng.

Đến năm 2020, các điều tra viên sở cảnh sát thành phố Seaside, hợp cùng với toán đặc nhiệm chuyên điều tra các vụ án vẫn còn mở ngỏ của Văn Phòng Biện Lý Monterey County, khởi sự điều tra lại vụ bé Anne bị giết. Họ nộp các chứng cớ có được để thử nghiệm DNA.

Hồi đầu năm nay, toán đặc nhiệm này có được ngân khoản $535,000 của Bộ Tư Pháp để hỗ trợ chi phí thử nghiệm DNA cùng là điều tra và truy tố trong các vụ án chưa tìm ra thủ phạm.

Một kỹ thuật thử nghiệm DNA chỉ mới có được thời gian gần đây đã giúp các điều tra viên nhận dạng Lanoue là nghi can.

Cha mẹ bé Anne là thuyền nhân vượt biển sau khi quân đội cộng sản chiếm miền Nam vào Tháng Tư năm 1975. Nguời cha, ông Tuong Pham, một người lính Việt Nam Cộng Hòa, vượt biển tìm tự do với vợ và bảy con, cùng khoảng 200 người khác trên chiếc thuyền dài 60 foot (hơn 18 m) và sau đó được chiến hạm Mỹ vớt. Em Anne Phạm được sinh ra ở thành phố Beaumont, Texas, năm 1976, thành viên đầu tiên trong gia đình được sinh ra ở Mỹ. Theo tờ New York Times, tên em được đặt theo tên của nhà thờ bảo trợ gia đình là St. Anne Catholic Church ở thành phố Beaumont. Gia đình này có tất cả 10 người con. Gia đình sau đó dời về thành phố Seaside, California để người cha có thể hành nghề đánh cá trở lại.

Bốn năm sau khi về ở Seaside, ở vùng Monterey Pennisula, người con gái bị giết.