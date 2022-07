Tìm thấy trứng Faberge triệu đô trên du thuyền Nga bị Mỹ tịch thu

Thứ trướng Tư pháp Mỹ Lisa Monaco ngày 20/7 tiết lộ tại diễn đàn an ninh Aspen, thảo luận về vai trò của cơ quan hành pháp trong việc đóng băng và thu giữ tài sản Nga: “Chúng tôi đã tìm thấy một quả trứng Faberge trên một chiếc du thuyền Nga. Mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị”.

Bà Monaco không nêu tên du thuyền, nhưng cho biết chiếc tàu hiện ở Vịnh San Diego, sau khi khởi hành từ Fiji hồi tháng trước. Đây có thể là du thuyền Amedea, trị giá 300 triệu Mỹ kim, bị cơ quan hành pháp Mỹ tịch thu vào cuối tháng trước, sau khi di chuyển từ Fiji đến San Diego.

Theo bà Monaco, trường hợp quả trứng là đồ thật, nó sẽ trở thành một trong số ít mẫu còn sót lại trên thế giới, trị giá hàng triệu Mỹ kim.

Trứng Phục sinh Faberge được cho là tác phẩm trang trí tinh xảo bậc nhất thế giới, gắn liền với sự giàu có, sang trọng. Trứng được chế tác bởi Công ty Kim hoàn Faberge do Peter Carl Faberge điều hành.

Đầu những năm 1880, Sa hoàng Alexander III tham dự một cuộc triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ và bị thu hút bởi sản phẩm của nghệ nhân kim hoàn này. Ông đặt hàng quả trứng đầu tiên năm 1885, dùng làm quà tặng vợ là Hoàng hậu Maria Feodorovna nhân dịp lễ Phục sinh.

Hài lòng với quả trứng đầu tiên, Sa hoàng Alexander III mỗi năm đều đặt Faberge làm trứng Phục sinh. Sau khi ông qua đời, con trai là Sa hoàng Nicholas II cũng nối tiếp truyền thống tặng trứng cho vợ và mẹ. Tổng cộng, Faberge làm 50 quả trứng Phục sinh cho Hoàng gia Nga. Những quả trứng này còn được gọi là trứng Hoàng gia.

Mỹ và các đồng minh đã thu giữ hàng tỉ Mỹ kim tài sản của Nga kể từ tháng 3, một phần trong làn sóng trừng phạt lên Điện Cẩm Linh do cuộc xâm lược tại Ukraine. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật bán một số tài sản bị tịch thu để viện trợ Ukraine. Dự luật này chưa được Thượng viện phê chuẩn.

Washington cũng xem xét sử dụng tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga để yểm trợ tài chính và quân sự cho chính quyền Kiev. Biện pháp này được Cao ủy Liên minh châu Âu về Chính sách An ninh và Đối ngoại Josep Borrell ủng hộ.