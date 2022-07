Tín dụng đen đe dọa đến doanh nghiệp thủy sản

Theo ruyền thông Nhà nước VN ngày 25/7, lãnh đạo của một số doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) gần đây bị quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ công khai qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội… Thủ phạm được nói là từ các tổ chức tín dụng ‘đen’ chuyên cho vay nặng lãi.

Trước tình trạng bị cho gây ảnh hưởng nặng nề, tiêu cực đến các doanh nghiệp trong ngành, VASEP đã gửi công văn đến Cục An Ninh Kinh tế (A04) thuộc Bộ Công an VN để nhờ can thiệp.

Tình trạng được nêu rõ trong hơn hai năm qua tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, dịch vụ vay tiêu dùng nhanh bùng phát mạnh. Chiêu bài của các công ty, tổ chức tín dụng cho vay cá nhân là cho vay một cách dễ dàng qua App trên điện thoại thông minh (smartphone) hay qua mạng…

Nhiều người lao động sau đó không thể trả nợ nên phải đối mặt với việc bị áp lực, đe dọa. Không chỉ người vay nợ phải chịu mà người thân, lãnh đạo doanh nghiệp nơi họ làm việc cũng bị giới đòi nợ ‘sờ gáy’.

Theo VASEP, giới đòi nợ còn lên mạng xã hội bôi nhọ các công ty, cắt ghép hình ảnh của lãnh đạo công ty rồi phát tán ra, thậm chí còn tung tin lãnh đạo đã chết…

Trong sáu tháng đầu năm 2022, xuất cảng thủy sản của Việt Nam tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái, mang về trên 5,76 tỷ đô la.