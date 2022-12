Tin mừng cho những người mượn nợ nhà: mức lãi suất có thể sẽ không gia tăng nhiều hơn nữa?

New York: Trong cuộc nói chuyện diễn ra trong ngày thứ tư 30 tháng 11, ông Jerome Powell, thống đốc quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ cho biết là mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ sẽ không gia tăng nhiều như những lần gia tăng trước đó, và bắt đầu từ tháng 12 sắp tới.

Trong 4 lần trước, quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản, mỗi lần 0.75 phần trăm.

Mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ đã gia tăng từ mức 0 phần trăm trong những ngày đầu năm, lên đến 3.75 phần trăm như hiện nay.

Mức lãi suất căn bản ở Canada hiện nay cũng ở mức 3.75 phần trăm.

Dựa vào những lời tuyên bố của ông thống đốc Powell, các chuyên gia tài chánh tiên đoán là ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ chỉ gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.5 phần trăm và sẽ ỡ mức 4.25 phần trăm.

Trong một cuộc phỏng vấn trong những tuần trước của đài truyền hình CTV, ông Tiff MacLem, thống đốc ngân hàng trung ương Canada đã nói là việc gia tăng mức lãi suất căn bản cũng sẽ không gia tăng nhiều như trước, và mức lãi suất căn bản ở Canada, sắp lên đến mức mà các thống đốc ngân hàng mong muốn.

Vì thế các chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là mức lãi suất căn bản ở Canada, có thể chỉ gia tăng thêm 0.5 phần trăm vào tháng 12, và cũng ở mức 4.25 phần trăm ?

Trong bài tuyên bố đọc hôm thứ tư tại viện tài chánh Brookings ở thành phố New York, ông Jerome Powell cũng nói là mức lãi suất căn bản có thể được duy trì ở mức cao trong 1 thời gian, cho đến khi mức lạm phát sút giảm xuống còn 2 phần trăm?

Các nhà đầu tư đã vui mừng khi biết là mức lãi suất căn bản sẽ không còn gia tăng cao. Chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York gia tăng 737 điểm và ở mức 34,589 điểm trong ngày thứ tư.