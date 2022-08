Tin vui cho những người muốn sửa nhà: giá gỗ bắt đầu sút giảm, mức lạm phát cũng trên đà đi xuống.

Ottawa: Theo bản tin của đài CBC phổ biến trong hôm thứ hai ngày 15 tháng 8, thì giá gỗ ở Canada có thể giảm đến 50 phần trăm trong những tháng sắp tới.

Giá gỗ trong thời đại dịch covid ở Canada đã gia tăng 300 phần trăm trong năm qua 2021, vì những gia tăng xây cất nhà cửa ngay sau thời đại dịch. Người ta cần sửa chữa lại nhà cửa, và có những người muốn mua nhà mới, sau 2 năm bị cô lập.

Tuy nhiên với mức lạm phát gia tăng cao, khiến ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng nhanh mức lãi suất căn bản, và kéo theo sự gia tăng của mức lãi suất nợ nhà, khiến số người có khả năng mua nhà sút giảm.

Mức lạm phát cao cũng khiến số người bỏ tiền sửa sang nhà cửa cũng sút giảm, vì những chi phí gia tăng hàng ngày, và họ không còn tiền để sửa chữa nhà cửa.

Giá gỗ bán sỉ ở Canada đã lên đến đỉnh trong tháng 3 năm nay 2022 và đang trên đà đi xuống. Theo ông Paul Jannke, của công ty tham vấn gỗ , the Forest Economic Advisors ở Hoa Kỳ thì giá giá gỗ bán lẻ cho công chúng sẽ chắc chắn giảm trong những ngày sắp tới và có thể trong tháng 8 này

Cũng theo ông Jannke thì giá gỗ có thể giảm 60 phần trăm so với giá gỗ trong tháng 3: giá gỗ gia tăng 300 phần trăm và sẽ sút giảm 60 phần trăm, cho thấy là giá gỗ vẫn còn cao hơn thời tiền đại dịch, nhưng cho những người tiêu thụ những hy vọng là giá gỗ sẽ còn sút giãm thêm nữa?

Ông Jannke cũng nói là giá gỗ gia tăng, đã làm gia tăng giá nhà mới thêm $30,000, và ông cũng khuyến cáo nếu ai muốn sửa chữa nhà cửa thì nên chờ thêm vài tháng nữa khi giá gỗ bắt đầu giảm.

Trong khi tại Hoa Kỳ, mức lạm phát trong tháng 7 vừa qua đã xuống còn ở mức 8.5 phần trăm so với mức lạm phát 9.1 phần trăm trong tháng 6 trước đó.

Các chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là tình trạng tồi tệ nhất của nạn lạm phát đã qua khi giá gỗ, giá lúa mì và giá xăng dầu đã giảm.

Giá kim loại đồng cũng giảm 25 phần trăm so với mức giá kỷ lục vào tháng 3 năm nay 2022.

Các loại nông phẫm như dầu canola và bắp cũng giảm 25 phần trăm, trong khi giá lúa mì giảm 40 phần trăm.

Phải cần vài tháng trước khi sự sút giảm giá cả sẽ được ghi trên những hàng hóa bán ở các siêu thị.